Valkopippuri kuuluu matka-apteekkiin

Täti sitä suositteli. Olin alakouluikäinen ja ehtinyt sairastaa vatsataudin kerran tai kaksi. Luonnon rohto oli hyvin tervetullut, sillä kun mahatauti iskee Matikaiseen, silloin on helvetti irti.

Tädin ohje kuuluu: kun olet vaaravyöhykkeellä tai kun vatsassa jo kiertää, huuhtele vedellä alas kymmenkunta valkopippuria. Silloin ei tauti iske.

Eikä muuten ole iskenyt.

Olen sairastanut mahataudin ehkä viidesti. Näitä kertoja yhdistää se, etten ole suojautunut. Vatsatauti on käynyt päälle ikään kuin puskista, ehkä lähikaupan ovenkahvasta, ehkä saaduista vaihtorahoista.

Niinä kertoina, kun kotonani on ollut vatsatautipotilas tai työkaveri on sairastunut kesken päivän, olen kiitänyt maustepussille ja pysynyt terveenä. Myös matka-apteekkiini sisältyy aina valkopippuria, eikä reissussa ole ikinä vatsapöpö yllättänyt, kiitos luottomausteen. Vinkkinä mainittakoon, että avattukin pussi on kulkeutunut käsimatkatavaroissa Filippiineille asti.

Valkopippurin vaikutus on tutkimaton. Yhden lääkärin mukaan selityksenä voisi olla valkopippurin taipumus lisätä mahalaukun limaneritystä, joka suojaa viruksia ja bakteereja vastaan. Kelpaa selitykseksi. Pääasia, että pippuri pelittää.