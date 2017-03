Äänestäjä, kuntasi on vaarassa

Kuntavaalit lähestyvät. Vaalikeskustelut ovat käynnissä ja ehdokkaiden kantoja esittelevät koneet ovat auki. Sinunkin kannattaa olla asiasta kiinnostunut. Kuntasi on nimittäin vaarassa.

Erityisen suuri riski on maaseudulla ja maakunnissa yleensä. Vaikka talouskasvusta suuri osa syntyy nimenomaan maakunnissa, kaupungistumista suosiva valtakunnallinen politiikka on voimissaan. Erityisesti rakennusteollisuus, monet palvelualojen etujärjestöt sekä osin myös julkisia palveluita hallinnoivat ministeriöt uskovat keskittämiseen.

Ilmiöön kannattaa suhtautua realistisesti, mutta tiukasti. Tärkeintä on kysyä, haluavatko suomalaiset asua tiiviisti samassa kasassa. Ovatko asuinympäristöt viihtyisiä, turvallisia ja oikeasti ekologisia?

Kannattaa myös kysyä, onko kaupungistuminen sittenkään ratkaisu sosiaalisten ongelmien minimoimiseen ja kansalaisten tasa-arvon vahvistamiseen. Samoin kannattaa kysyä, onko Suomen kahteen kertaan rakentaminen edullista. Ja jos on, kenelle? Asukkaille vai rakentajille?

Jos haluat asua vahvojen maakuntien Suomessa, maaseutumaisessa ympäristössä tai toivot, että kotikuntasi voi edelleen hyvin myös mökkikuntana, talouden lainalaisuudet kannattaa ottaa tosissaan. Varminta on huolehtia siitä, että kuntasi on hyvä paikka yrityksille, maatiloille ja muille elinkeinonharjoittajille.

Vaikka palvelujen ja etujen jakaminen on tärkeää, vielä tärkeämpää on se, että kuntien virkamiesjohto ja heitä valvovat valtuutetut hankkivat kuntaan jotain, mistä jakaa. Sote vie mennessään päätäntävaltaa terveydenhuoltomenoista, mutta samalla se antaa valtuutetuille mahdollisuuden keskittyä olennaiseen.

Elinkeinopolitiikka ja kaavoitus kuulostavat kuivalta ja vaikealta touhulta, mutta näin ei ole. Nyt ehdolla olevien henkilöiden pitää kyetä tähän.

Heidän on pystyttävä aistimaan ne mahdollisuudet, joita juuri heidän asuinkunnillaan on. Ja sitten on kyettävä hyödyntämään nämä omat vahvuudet.

Jos valtuutetut eivät pysty hankkimaan kuntiinsa elinkeinoelämää, edessä on surkastumisen kierre ja itsenäisen kunnan lopun alku. Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja.

Jos työtilanne heikkenee, lapsiperheiden mahdollisuudet asua haluamassaan paikassa heikkenevät. Kouluverkon ylläpito vaikeutuu. Monesti lukion menettäminen on isompi isku kunnan elinvoimalle kuin aina ymmärretäänkään.

Tästä on vaaleissa kysymys. Peli on kovaa, mutta säännöt ovat selvät. Maakuntia ja maaseutua on aina puolustettava. Niillä on myös selkeät etunsa kaupunkeihin verrattuna.

Puolustaminen on kuitenkin helpompaa, jos asiat on hoidettu niin hyvin kuin se on vain mahdollista.

Kuntademokratia on lähidemokratiaa – valta ja sitä tavoittelevat ehdokkaat ovat lähellä äänestäjää. Asiat, joista tulevat valtuustot päättävät, koskevat läheisesti jokaista kuntalaista. Äänestyspäätös kannattaa tehdä huolella.

Kuntavaaleissa ratkaistaan, kuinka suuressa vaarassa oma kuntasi on. Samalla toki selvitetään ne kunnat, jotka ovat tulevaisuudessa voittajien joukossa. Kuntavaaleissa on paljon pelissä.