Älä sorra saituria

Tervetuloa anonyymien saitureiden vertaistuki- ja voimaantumisryhmään.

Niin, tänään sanomme vielä saituri tai kitupiikki, mutta parempien sanojen keksiminen onkin eräs missiomme. Tähän asti ehdotettu: erityisherkkä taloudenpidossa, säästövaistoinen, talousorientoitunut persoonallisuus.

Tämä tilaisuus on kaikille meille, maineensa menettäneille. Olemme saaneet osaksemme oudoksumista, pilkkaa ja väheksyntää erityislaatuisuutemme vuoksi. Tänään tarjolla on ilmaista tukea, mitään ei maksa kuin kuuntelemisen. Tietäkää, että olette ihania ja teette oikein. Yes, we can!

Tässä on Arvo. Hän on säästänyt elämänsä aikana 30 000 euroa vahtimalla termostaatteja ja sata euroa sammuttelemalla valoja perheenjäsenten vaihtaessa huonetta.

Kylmäksi ja kyyläksi sanovat, vaikka asiahan on päinvastoin. Arvo haluaa olla kotona perheen kanssa läsnä, eikä huidella maailmalla tienaamassa lämpöeuroja, jotka haihtuisivat harakoille taitamattomissa käsissä. Arvon sydän on yhtä lämpöinen kuin villapaitakin.

Arvo, kerro heille kuinka paljon välität! Vastaan hiipivä isäntä ja valokatkaisijan napsaus – ei se vahtaamista ole, vaan rakkauden tekoja jokikinen.

Tässä on Tanja, joka viihtyy ravintoloissa mutta ei koskaan tarjoa. Muiden tehdessä niin kiemurtelee Tanja tuskissaan eikä meinaa saada lasista siemaistua. Lakkasivat kutsumasta mukaan kaveriporukan illanviettoihin.

Tanja, sinun pitää kertoa ystävillesi, mistä on kyse. Sinulla on ilmiömäinen muisti ja tilinpitokyky. Tiedät, kuka on lainannut kenellekin ja minkä arvoisia joululahjat olivat. Kaiken kukkuraksi seurueessa oli viimeksi Maken ystävä, jota tuskin enää koskaan tapaat. Jokainen lisäkierros lisää epäjärjestystä ja velkojen määrää. Miten puntit voisi ikinä tasata?

Lahjojen tuputtaminen tuntuu Tanjasta samalta kuin pakottaisi kommunismiin. Ystävyys ja vapaus muuttuvat monimutkaiseksi lahjanantovelvollisuuksien viidakoksi.

Tanjan tueksi on noudatettava vain yhtä, yksinkertaista sääntöä, niin seurustelu muiden kanssa onnistuu hilpeästi ja estoitta. Tanjan rahoilla ostetaan Tanjan juomat, muiden rahoilla muiden. Niitä ei vaan sekoiteta, piste. Niin yksinkertaista se on.

Monia muitakin meitä täällä on: nukkavieruja, laihan kahvin keittäjiä ja vessapaperin taittajia.

Osaamme ostaa. Tiedämme, että käytetty on yhtä hyvä kuin uusi, nimetön merkkituotteen veroinen, pussikalja samaa nestettä kuin ravintolan hanasta laskettu. Se on viisautta eikä häpeä, kerrotaan se rohkeasti maailmalle.

Ihminen on meille tärkein. Yhdessäoloon ei tarvita turhia kulunkeja, ei risteilyjä, välineitä tai viihdesuristimia. Istutaan vaan sohvalle, käperrytään toistemme lämpöön muistelemaan, miltä hankinnalta kukin on viimeksi välttynyt.

Menneisyytemme voi olla rankka, mutta uskomme valoisampaan tulevaisuuteen. Eläkerahaakin on jo hieman kertynyt patjan sisään.

Valtavirtaan on onneksi viriämässä hyväksyviä suuntauksia. Siitä osoituksena helppo pikavinkki, joka toimii monissa sosiaalisissa tilanteissa: sano olevasi ekologinen.

Me nuukailijat pelastamme maapallon.