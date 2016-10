100 vuotta Suomen asialla

Maaseudun Tulevaisuus täyttää sata vuotta. Taival on ollut mielenkiintoinen selviytymistarina. Se on ollut sitä paitsi lehdelle, myös maaseudulle.

Lehtemme tarina on poikkeuksellinen myös kansainvälisesti. Toista tällaista erikoislehteä ei Euroopassa ole. Myös Suomen maakunnissa on jotain poikkeuksellista. Huolimatta vaikeista ajoista, elinvoima ei ehdy, mutta se muuttaa muotoaan.

Silti kuva maaseudusta ja koko Suomesta muuttuu ja kehittyy. Pääkaupunkiseutu kasvaa tällä hetkellä kovaa vauhtia. Julkisia palveluja keskitetään metropoliin, rakentaminen on vahvaa ja yritysten pääkonttorit löytävät usein tiensä kehäteiden sisään. Pääkaupunkiseudun työllisyys ei kehity kuitenkaan samaa tahtia.

Helsingin ongelmaksi on noussut asumisen taso ja sen aiheuttamat korkeat kustannukset. Vuokrat ja hinnat pysyvät korkeina julkisesti maksettavan asumistuen takia.

Talouden kasvu tapahtuu monesti juuri maakunnissa. Juuri nyt maakunnat kiskovat Suomea ylös taantumasta. Metsäteollisuus on uudelleen noussut maan talouden veturiksi. Sahatavara, pakkauskartongit ja biopolttoaineet käyvät kaupaksi ja tuottavat vaurautta ja hyvinvointia paitsi maakuntiin myös pääkaupunkiseudulle.

Maakuntien yritystoiminta on muutenkin tällä hetkellä monin osin hyvin elinvoimainen. Muun muassa Turun telakat ja Uudenkaupungin autotehdas ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Maaseudun Tulevaisuus on koko historiansa ajan tuonut esille aluepoliittista vaihtoehtoa, maakuntien ja maaseudun elämän mahdollisuuksia ja myös niiden parhaita puolia. Tälläkin hetkellä lehtemme pureutuu aihepiiriin tarmolla.

Pääkaupunkiseutua ja maakuntia ei ole kuitenkaan syytä asettaa vastakkain. Maaseudun Tulevaisuus on koko Suomen äänen kannattaja. Tälläkin hetkellä se tosin tarkoittaa sitä, että erityistä huolta on kannettava maaseudun äänestä. Sen verran kova into keskittämiseen Suomessa on.

Menestyvä Suomi tarvitsee myös menestyvän maaseudun. Juuri tällä hetkellä perinteisen maatalouden ongelmat kuristavat monia tilallisia. Silti positiivisiakin merkkejä on näkyvissä. Elintarvikkeiden puhtaus, antibioottien vähäinen käyttö, suoramyynti ja pohjoismaisen ilmaston edut sekä kasvien että lihan tuotannossa korostuvat kaiken aikaa.

Ilmastonmuutos muuttaa seuraavina vuosikymmeninä koko maailman elintarvikehuoltoa järisyttävällä tavalla. Suomen pellot on ehdottomasti pidettävä tuotannossa tulevien vuosien varalta. Ilmastonmuutoksen torjunnassa korostuu erityisesti hiilen sitominen sekä metsissä että peltomaassa. Jos tämä tehdään elinkeinon ehdoilla, suomalaiselle talonpojalle tarjoutuu mahdollisuus paitsi elantoon myös maapallon pelastamiseen.

Näitä asioita Maaseudun Tulevaisuus käsittelee myös seuraavan sadan vuoden aikana. Meidän tulevaisuutemme on edelleen vahvasti sidoksissa maakuntien ihmisten elämään.

Me puolustamme teitä ja te olette puolustaneet meitä.

Hyvät lukijamme. Kiitos siitä.