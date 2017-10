Ken uskoo, että hallitus vielä kaatuu?

Viime viikolla hallituspuolueiden välillä syntyi vaihteeksi vääntöä sosiaali- ja terveyspalvelumallin yksityiskohdista. Ellei tämäkään malli mene asiantuntijaseulan läpi, edessä on poliittinen kaaos.

Hallituspuolueilla on pelissä paljon. Sotelle ei voi enää antaa juuri enempää aikaa, koska muuten tavoiteaikataululla voi heittää vesilintua. Jos sitä taas kerran annetaan, hallituksen harkintakykyä sopii alkaa epäillä.

Samalla kiristyy vanne keskustan ajaman maakuntamallin ympärillä: puolueessa pelätään, että koko reformi kaatuu soten mukana.

Muistettava on, että kokoomus on Suomen suosituin puolue, ja se on hyvää vauhtia selviämässä vaalikaudesta kuivin jaloin. Tämä näkyy puheenjohtaja Petteri Orpon esiintymisissä. Hänen riippanaan eivät ole alhaiset kannatusluvut tai julkikuvaa tahraavat negatiiviset puheenaiheet valtakunnan lehdistössä.

Keskustassa alhaiset kannatusluvut ovat herättäneet pienen paniikin. Pääministeri Juha Sipilän jatkuvaa kompurointia mediassa pidetään kiusallisena ja toiminta on heijastunut suoraan suosioon.

Tämä asetelma heijastuu hallitusyhteistyöhön. Maakuntamallin arkkivihollinen, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) saa huseerata vapaasti kaupunkiliittoumansa puolesta, vaikka kokoomuksen virallinen hallituslinja on toinen.

Tämän lisäksi juuri soten käänteet sen valmistumisen loppumetreillä hiertävät entistä ikävämmin keskustan ja kokoomuksen välejä, kertovat eri puoluelähteet. Heitä kuunnellessa voi vain ihmetellä, ettei luottamus ala jo horjua.

Sote-valmistelussa kritiikki kilpistyy kokoomuksen pääneuvottelijaan. Hän, Paula Risikko, on osannut oikealla hetkellä kysyä, kyseenalaistaa ja pyytää selvityksiä.

Tyyli ei miellytä keskustaa. Toimintaa luonnehditaan viivyttelyksi tai jopa arvuutellaan, haluaako kokoomus ylipäätään, että valmista syntyy. Villein spekulaatio on seuraava: jatketaan hallituksessa yhdessä vielä yli presidentinvaalien, ja sitten maakuntareformi kaatuu hallituksen mukana.

Tiettävästi sosiaali- ja terveysministeri Annika Saarikolla (kesk.) on pinna kireällä, kun edeltäjä Juha Rehula on ajat sitten menettänyt hermonsa Risikon vuoksi. Hallitusväännön lisäksi asiantuntijakierroksella oleva malli jakaa keskustan eduskuntaryhmän mielipiteet.

Kansanedustaja Pekka Puska (kesk.) on etunenässä varoitellut valinnanvapauden riskeistä. Jos eri maakunnissa asiakasseteleitä myönnetään erilaisia perustein, voi tasapuolisuusperiaate vaarantua. Tämä malli ei välttämättä läpäise perustuslakivaliokunnan seulaa.

Mikäli joku odotti, että hallitus kaatuu, pettyy kuitenkin pahasti. Politiikkaan kuuluvat mielipide-erot ja niitä sovitellessa heikompien hermo pettää. Mutta pääministerillä on paljon tehtävää, mikäli hän aikoo viedä puolueensa seuraaviin eduskuntavaaleihin.

Vielä on päätettävä, jatkaako Sipilä keskustan johdossa. Se on kokonaan hänen käsissään, koska hänen asemaansa pidetään kaikesta huolimatta suvereenina.

Puolue aikoo jalkautua eri puolille maakuntia – varsinkin muiden puolueiden hyljeksimiin pieniin kuntiin. Sipilän kalenterista on myös varattu aikaa puoluekentän piirikokouksille. Aikaa kannatuksen nostattamiseen ei ole juuri ollenkaan. Siihen ei riitä yksi temppu, ja tuskin toinenkaan.