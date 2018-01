Omistajalla on väliä

Suomalaiset haluavat tärkeimpien valtionyhtiöidensä pysyvän kotimaisessa omistuksessa. Vaikka markkinaliberaalit ovat jo pitkään arvostelleet valtiota saamattomaksi kapitalistiksi, kansa ei tätä käsitystä jaa. Tämä tuli hyvin selväksi Maaseudun Tulevaisuuden gallupissa (MT 3.1.).

Tutkimuksen tulos on hyvä muistutus myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle, jonka tarkoituksena on ollut vapauttaa laiskoja valtion pääomia tehokkaampaan käyttöön. Muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on viemässä valtion viinayhtiötä Altiaa pörssiin kaiken uhallakin.

Kansa kavahtaa Lintilän ajatusta. Etenkin, jos vaarana on viinatehtaan valuminen ulkomaiseen omistukseen. Kotimaisen omistuksen puolella oli reilusti yli puolet vastanneista. Erityisen nihkeästi Altian myyntiin suhtautuvat keskustan omat kannattajat.

Hieman yllättäen myös Fortumin suomalaisen omistuksen puolella oli lähes kaksi kolmesta vastaajasta. Ja yli kolme neljästä suomalaisesta halusi ehdottomasti pitää Postin, VR:n sekä Ylen kotimaisessa omistuksessa. Kotimaisen mediayhtiön kohdalla tulosta ei voi pitää yllättävänä, mutta sekä Postin että rautatieyhtiön osalta kansalaisten kanta on kiintoisa.

Tulos osoittaa, kuinka tärkeinä suomalaiset omia peruspalveluita tarjoavia yhtiöitä pitävät. Postin ja VR:n osalta niiden palvelutarjonta on joutunut kovankin kritiikin kohteeksi. Suomalaiset tuntuvat kuitenkin luottavan valtioon julkisten palveluiden omistajana.

Posti on altistunut viime vuosina kovalle ulkomaiselle kilpailulle. Suomessa paketteja jakavat jo monet yksityiset yritykset ja hieman yllättäen myös muun muassa Ruotsin ja Saksan valtioiden postiyhtiöt. Myös rautateiden osalta hallitus suunnittelee yksityisen kilpailun lisäämistä.

Samoin kuin sosiaali- ja terveysalan uudistuksen osalta, suomalaiset eivät tunnu uskovan kilpailun etuihin myöskään logistiikassa.

Kansalaisia kannattaa kuunnella. Mitä vikaa valtiossa on Postin ja VR:n omistajana? Olisiko se peräti vastuullisempi kuin yksityiset ja kantaisi huolta myös muiden kuin tiheään asuttujen seutujen palveluista.

Vaikka hallitus on laskenut yksityistämistulojen varaan osan innovaatio-ohjelmastaan, nykyisessä noususuhdanteessa se ei kaikkia näitä varoja välttämättä tarvitse. Pitää muistaa, että valtionyhtiöt ovat myös hyviä veronmaksajia ja kotimaisia työllistäjiä. Osinkotuottojakin tulee alkavana vuonna messeviä summia.

Olennaista on pohtia, parantaako yksityistäminen kansalaisten saamia palveluja ja mitä korvaavaa valtio pystyisi myyntituotoillaan tekemään. Jos palvelut paranevat ja valtio kykenee lisäksi luomaan uusia työpaikkoja ja talouskasvua, yksityistäminen on toki toivottavaa.

Tässä asiassa kannattaa aatteellisten ja poliittisten perusteiden sijasta perätä kansalaisten kokonaisetua. Niin vaikeaa kuin se onkin.

Kysymys on meidän omistuksistamme, palveluistamme ja rahoistamme. Omistajalla on väliä myös, kun yrityksiä kehitetään. Kotimaisuus ei ole aina ollut muodissa. Olisiko sen aika nyt?

Valtio on kansalaisten mielestä aivan yhtä hyvä kapitalisti kuin yksityisetkin.