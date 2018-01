Kyllä ei tartte tulla kehumahan

Erään tuttavani mukaan on ihmeellistä, kuinka paljon ihminen kestää kehumista. En tiedä, kuinka hän on tähän arvioon päätynyt, koska suomalaisten kehumiskestävyys – ainakin julkisesti – on aika huono.

Ehkä tuttavani näkemys pitää yksilötasolla paikkansa. Olisihan se mukavaa, jos joku joskus kehuisi. Kehuja ei kuitenkaan voi ottaa vastaan, vaan asiaan kuuluu vähätellä omia ansioita: Eihän tämä nyt ole kurjuutta kummempaa. Tämä on vain tämmöistä. Sokeakin kana löytää joskus jyvän.

Kansakuntana suomalaiset eivät kehuja kestä, vaan julkista keskustelua seuratessa tulee väkisinkin mieleen, että asiat ovat Suomessa todella huonolla tolalla. Kaikki on tehty väärin, eikä kehumisen aihetta edes löydy. Jos jossakin on vähän niin kuin onnistuttukin, niin se on muiden ansiota. Tasapuolisuuden vuoksi myös epäonnistumiset ovat usein muiden syytä.

Ulkopuolisten silmin Suomi on kuitenkin menestystarina. Pärjäämme kansainvälisissä vertailuissa lajissa kuin lajissa. Suomi on maailman turvallisin ja vakain maa, meillä on toiseksi vähiten korruptiota, meillä on maailman paras hallinto ja peruskoulu. Lisäksi suomalaiset asuvat maailman viidenneksi onnellisimmassa maassa, jossa tasa-arvo on huippuluokkaa.

Mehän ei näihin tutkimustuloksiin luoteta. Keneltäköhän on kysytty? Ei ainakaan meiltä.

Olemme kuin Tuomas Kyrön Mielensäpahoittaja. Mielensäpahoittaja on ikääntynyt mies, joka pahoittaa mielensä asiasta jos toisestakin ja purnaa yhteiskunnan epäkohdista. Ennen oli kaikki paremmin. Kyllä ei tartte tulla meitä kehumahan.

Ehkä yksi syy siihen, ettemme osaa ottaa kehuja vastaan on, ettemme itsekään niitä ylenpalttisesti jaa.

Vielä pari vuotta sitten Suomen talous oli pahasti kuralla. EU:n komission mukaan vain Kreikan talouskasvu oli Suomen huonompi. Tähän tutkimustulokseen kyllä uskottiin, mutta syyllisiä olivat tuettavat euromaat ja euro. Kyllähän me pärjättäisiin, jos ei tarvitsisi asiansa sotkeneita maita auttaa ja olisi oma markka.

Talouslehti Financial Times äityi hiljattain kehumaan Suomea siitä, että Euroopan sairaaksi mieheksi nimetty maa on viimein hoitanut itsensä kuntoon. Suomen talous kasvaa nopeammin kuin Ruotsin ja Saksan.

Ilta-Sanomien uutisen perusteella verkossa käydyssä keskustelussa oltiin sitä mieltä, ettei FT tiedä mistään mitään. Uutista pidettiin epärealistisena ennustuksena ja toiveajatteluna. Totuuden ei arvioitu muuttuvan todeksi, vaikka kuinka monta kertaa asiasta jankutetaan. Jos nyt talous vähän kasvaa, niin se on muun maailman ansiota.

Suomen talouskasvu yllätti niin sanotut asiantuntijatkin. Ennusteita korjailtiin viime vuoden aikana ylöspäin monta kertaa. Hallitusta ei talouskasvusta kuitenkaan kehuta. Varovaiseksi kehuksi voi ehkä ymmärtää erään ekonomistin lausuman kiitos siitä, ettei hallitus ole onnistunut tuhoamaan väistämätöntä talouskasvua. Asiantuntijoiden mukaan kasvu kuitenkin hiipuu viimeistään ensi vuonna.

Omien ja muiden saavutusten vähättely näyttävät kuuluvan suomalaiseen mentaliteettiin. Mitähän sen vaikuttaisi, jos opettelisimme antamaan ja vastaanottamaan kehuja.