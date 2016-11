Diakonissoilta maineen hallintaa

Suomalaisten terveyteen käyttämistä rahoista käydään yhä kovempaa kilpailua. Tuoreimman siirron teki erityisesti työterveyspalveluistaan tunnettu Terveystalo, joka ilmoitti sopineensa yhdistymisestä Diacorin kanssa. Samalla Diacorin pääomistajasta Diakonissalaitoksesta tulee uuden yhtiön merkittävä osakas.

Juuri diakonissayhteisöä eettisempää osakasta monimutkaisista verojärjestelyistään tunnettu Terveystalo tuskin voisi taustalleen löytää. Uuden suomalaisen suurosakkaan mukaantulo pohjoismaisen pääomasijoittajan ja kotimaisten työeläkeyhtiöiden joukkoon on jo tulkittu parantavan Terveystalon poliittista hyväksyttävyyttä.

Maineen hallinta on erityisen tärkeää, kun yksityiset yritykset lähtevät avautumassa oleville valtaville sote-markkinoille. Näin on syytäkin olla. Kysymys on suomalaisten terveydestä, arvokkaan julkisen palvelun korvaamisesta sekä tietenkin meidän kaikkien rahoista.

Vaikka Diakonissalaitoksen omistusosuutta ei ole julkisuuteen kerrottu, sen määräysvallan on oletettu nousevan Terveystalossa merkittäväksi. Myös laitoksen säätiön toimitusjohtaja Olli Holmström on antanut selkeitä ja jämäköitä lausuntoja tulevista arvopohjaisista veroratkaisuista.

Holmströmin mukaan uuden fuusioyhtiön on tarkoitus maksaa verot toiminnastaan ja tuotoistaan Suomeen. Hän myös kertoi kysymyksen veronmaksusta ja sen kohdemaasta olleen Diacorille tärkeä sen lähtiessä yritysjärjestelyyn. (MT 25.11).

Diakonissalaitoksen toimitusjohtajan eettinen todistus asiasta on tärkeä koko sote-uudistuksesta käytävän yhteiskunnallisen keskustelun ja lainvalmistelun kannalta. Nyt yhtiöltä voidaan myös odottaa sanoille katetta.

Diakonissojen maineen hallinta onnistuu vain, jos Suomen valtio saa veroista osansa. Pelkkä Diacorin hyvä brändi taas ei riitä. Edes siinä tapauksessa, että se korvaisi Terveystalojen kyltit.

Hallitus on aiemmin todennut pitävänsä tärkeänä yhteiskunnan kokonaisedun huomioimista sosiaali- ja terveyspalveluita kilpailutettaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksityisen kansalaisen saaman palvelun laadun, siitä maksettavan hinnan ja yhteiskunnalle veroina palautuvan summan on oltava avoimesti seurattavissa ja arvioitavissa.

Terveystalon ja Diacorin muodostama yhtiö on Suomen kolmanneksi suurin. Se työllistää yli 400 henkilöä ja sen hoidossa on yli 600 000 suomalaisen työterveyspalvelut. Kokoa tarvitaan, jotta tulevassa kilpailussa on mahdollista menestyä. On myös syytä uskoa, että terveydenhuoltoalan järjestelyt eivät jää tähän. Muun muassa OP-ryhmä on ilmoittanut olevansa alasta kiinnostunut.

Isot yritykset voivat olla myös suomalaisten terveyden kannalta hyviä. On mahdollista, että tehokkuus ja laatu parantavat kansalaisten saamaa palvelua ja pienentävät siitä maksettavaa hintaa. Tämä ei ole kuitenkaan varmaa. Sen sijaan jo tässä vaiheessa on varmaa, että pienille kotimaisille toimijoille kyyti tulevassa sote-maailmassa on kylmää. Sitä se voi olla myös osalle isoista.