Ensin hutkitaan, sitten tutkitaan

Suppeista suunnitelmista koituvat kustannukset kaatuvat kansalaisten harteille. Kapeakatseisuus päätöksenteossa, puoluesidonnainen ideologinen ajattelu sekä neljän vuoden keskittymissyklit tuottavat parhaimmillaankin vain niukkaa marjasatoa. Arkadianmäellä tulisi olla pidemmälle tähtäävää tavoitteellisuutta.

Ensinnäkin epäoleellisten asioiden puiminen on aina pois oikeasti tärkeistä asioista.

Suvivirsillä saivartelu ja Intian taloustilanteen ihmettely ei ratko maamme paikallisia ongelmia. Sen sijaan tulisi keskittyä vaikuttamaan niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa Suomen rajojen sisäpuolella. Globaalia maailmaa yhtään vähättelemättä, emme pysty vaikuttamaan täältä pohjoisesta siihen, mitä esimerkiksi Kiinan taloudessa tapahtuu.

Toisekseen päättäjien kautta Suomen tulisi ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkitys. Mielenterveysongelmat ovat hyvä esimerkki. Niiden torjuminen ja huolellinen hoito kohentaisivat valtion taloutta pitkällä aikavälillä.

Näkökulmien laajentamista pitäisi soveltaa myös omistusjärjestelyihin. Neuvottelukulttuurin puute ja kykenemättömyys nähdä paria vuotta pidemmälle on käynyt Suomelle kalliiksi.

Esimerkiksi Kemiran lannoiteyhtiön GrowHow'n myyminen norjalaisille ei olisi voinut olla huonompi diili. Pulju meni iltayhdeksän jälkeisessä halpuutuksessa pilkkahintaan, ja Norjan käsissä yhtiön arvo moninkertaistui. Viimeisen iskun antoi lannoitteiden hinnannousu viljelijöille.

Hälyttävät ennusmerkit olivat nähtävissä etukäteen.

Toinen ruhje Suomi-neidon sääressä on Caruna-munaus. Luonnollisten monopolien tarjoaminen hopeatarjottimella ulkomaisille sijoittajille ei yleensä pääty hyvin. Sähköyhtiön asiakkaille kyseinen kauppa tuli hintavaksi. Keskimäärin sähkönsiirron hinta nousi 27 prosenttia.

Samalla yhtiö järjesteli myös verojaan, sillä yhteisöveroa valtion kirstuun kertyi vaivaiset 800 000 euroa. Summa on mitätön yli 50 miljoonan euron liikevoitosta.

Carunan tapauksessa likinäköisyys ei selitä kaikkea, vaan ilmeisesti mukana oli myös ripaus tietämättömyyttä. Historia opettaa. Jos isoissa päätöksissä haluaa lähteä soitellen sotaan, kannattaa hankkia liittymä ilman sitoutumispakkoa.

Valtionyhtiöitä myydessä pitää ottaa huomioon, että ostajalla on yleensä mielessä jokin näkemys, miten tuottoa saadaan kasvatettua.

Sote-ratkaisu on parhaillaan pöydällä ja siinä Suomella on nyt näytön paikka. Mitään ei olla varsinaisesti myymässä, mutta hyvää terveydenhuoltoamme markkinoidaan yksityisille ja tilalle hankitaan todennäköisesti kalliimpi vaihtoehto.

Ruotsin virheitä ei kannata toistaa ja malli on sovitettava meidän näköiseksi. Naamiointi valinnanvapaudesta on nokkelaa, sillä kukapa nyt sitä vastustaisi.

Sotesta voi tulla pahimmillaan kaikkien aikojen puhallus. Voivottelut eivät auta jälkikäteen. Se on huomattu. Valtiovallan on kuitenkin ryhdistäydyttävä ja tällä kertaa nähtävä kauas. Pelkän rahan tuijotus on kuin ampuisi itseään polveen. Mahdolliset kriisit, vaihtoehdot ja kokemukset on kaikki otettava pöydälle.

Jos sähkönsiirto ja lannoitteet eivät hetkauttaneet kansalaisia riittävästi, niin terveydenhuollon luulisi iskevän. Käsittelyssä on koko kansan asia.