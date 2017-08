Hiekka valuu, ministeri Leppä

Kaupan ylivalta ruokaketjussa on arka asia. Ilahduttavan moni elintarvikealan yritys kuitenkin rohkeni vastata Maaseudun Tulevaisuuden tutkimukseen, kun vastaajille luvattiin ehdoton anonymiteetti. Tulos oli vieläkin dramaattisempi kuin aiemmissa tutkimuksissa ja odotuksissa on selvinnyt. Lähes kaikki vastaajat pitivät kaupan asemaa ketjussa liian vahvana. Tarjoushuutokauppoja ja kilpailutuskäytäntöjä pidettiin puutteellisina useissa yrityksissä.

Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV piti MT:n teettämän tutkimuksen antia kiinnostavana. Olennaista on, että virasto pohtii nyt elintarvikeketjun tilaa myös yritysten kannalta. Kuluttajan pitää saada hyväkseen kilpailun tuoma hinta-laatusuhde, mutta samalla on varmistuttava siitä, että kilpailu myös yritysten välillä on reilua.

KKV voi halutessaan tutkia kaupan, teollisuuden ja tuottajien asemaa aiempaa tarkemmin. Olisi varmasti kaikkien kannalta suotavaa, että se näin tekisi.

Poliittisen vastuun asiasta kantaa kuitenkin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), joka tehtävään astuessaan lupasi laittaa ruokakaupan säännöt kuntoon.

Remontti on kuitenkin käynnistynyt yskähdellen. Ensin meni viikkoja, kun ministeriö odotti selvitysmies Ilkka Mäkelän työn tulosta. Kun raportissa kaikkien yllätykseksi ei sivuttukaan kaupan vahvaa asemaa, ministeri joutui ottamaan asiassa vielä tuumaustauon.

"Aika tiimalasissa alkaa kohta loppua", Leppä totesi tuolloin suivaannuttuaan elintarvikeketjun omaan vetämättömyyteen asiassa (MT 7.7.)

MT:n teettämän selvityksen jälkeen Leppä sanoo ryhtyneensä toimiin. Hänen mukaansa toimet ovat jo valmistelussa ja tulevat julki syksyn aikana (MT 15.8.).

Mihin Leppä toimillaan yltää ja kuinka ne lopulta ruokaketjuun tehoavat, on tässä vaiheessa tietysti täysin auki. Tehtävä ei ole helppo, eikä Leppä pysty tähän yksin. Osa kilpailulainsäädännöstä on kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaa. Apua ja ymmärrystä kaivataan ainakin ministerikollegoilta Mika Lintilältä (kesk.) ja Jari Lindströmiltä (sininen tulevaisuus) sekä kokoomukselta.

Suomalaiset maataloustuottajat ja iso liuta keskeisiä ja pienempiäkin elintarvikealan yrityksiä kuitenkin odottavat, että maa- ja metsätalousministeri täyttää lupauksensa.

Silti aika kuluu, ja mitään ei toistaiseksi ole tapahtunut. Maataloustuottajien kannattavuuskriisi on yhä käsillä ja monet teollisuusyritykset kipuilevat saman asian kanssa. Sen sijaan kauppa menestyy ja kannattaa.

Periaatteessa hallituksella on mahdollisuus vaikuttaa vahvastikin kaupan asemaan ja menettelytapoihin. Sen sijaan sille, että kauppa on käytännössä kolmen toimijan, S-ryhmän, K-ketjun ja Lidlin, varassa, hallitus ei todennäköisesti voi mitään.

Hallituksen toimeenpanokyky sen lopputaipaleen lähestyessä ei varmasti parane. Silti elintarvikeketjun asia olisi saatava oikealle tolalle. Leppää odottaa asiassa hankala syksy. Odotukset ovat nyt niin kovat, että julkilausumilla ja toiveilla ne eivät täyty.