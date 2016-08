Hoitaja koiralle netistä vai naapurista?

Voi niitä aikoja, kun koiranhoitajia ja hoitokoiria etsittiin lähikaupan ilmoitustaululle jätetyillä lapuilla. Minäkin muistan ulkoiluttaneeni säännöllisesti erästä kultaistanoutajaa, jonka emäntä sekä isäntä olivat kiireisiä lasten ja töiden takia.

Tuollainen yli 30-kiloinen noutaja vetää muuten aika näyttävästi alakoululaista pitkin peltoa, jos sitkeä ulkoiluttaja ei irrota otettaan hihnasta. Mutta maailma muuttuu, nyt hoitajia etsitään internetin välityksellä.

Uusinta uutta koirienhoitobisneksessä on lemmikkienhoitosivusto Pawshake, joka on perustettu San Franciscossa Yhdysvalloissa. Palvelun ideana on olla linkki koiranomistajien ja hoitajien välillä.

Pawshake-palveluun voi ilmoittautua kuka tahansa 18-vuotias. Profiilissaan hän voi kertoa tuntitaksansa, tekeekö kotikäyntejä tai ottaako hoitoeläimiä kotiinsa. Vuorokauden hoidon minimi on 10 euroa. Pawshake nappaa hoitomaksusta 19 prosentin osuuden, muita maksuja hoitajilta ei mene. Palvelu on jo rantautunut Suomeen, ensimmäisenä tietysti Ruuhka-Suomeen.

Pawshake syö aivan varmasti 4H-dogsittereiden markkinoita. Kunpa jollain olisi ollut oivallus ja mahdollisuus viedä dogsitterien palvelut nettiin tai tehdä sovellus niiden ostamiseksi. He olisivat sen ansainneet: koirienhoidosta innostuneita nuoria, jotka ovat opiskelleet ja harjoitelleet paljon koirien hoitoa. 4H:n dogsitterien tavoitettavuus ja saavutettavuus ovat kuitenkin olleet mielestäni haaste.

Olen muutaman kerran palkannut dogsitterin hoitamaan omia koiriani. Ensin on pitänyt tavoittaa yhteyshenkilö, mahdollisesti 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. Tämän jälkeen on selvitetty, löytyykö omalta asuinalueelta hoitajaa ja jos löytyy, onko hän vapaana.

Jos sopiva henkilö on löytynyt, on keikkaa tarjottu hänelle, ja vasta sen jälkeen olen mahdollisesti vihdoin saanut itse yhteyden hoitajaan. Seuraavaksi on tavattu hoitosopimuksen tekemistä varten, ja hoitaja on tutustunut koiriin. Joskus on käynyt niinkin, että hoitajaa ei ole löytynyt ollenkaan.

Olen toki sitä mieltä, että hyvää kannattaa odottaa, ja koira kannattaa jättää mieluummin sellaiselle hoitajalle, joka on kouluttautunut ja sitoutunut työhönsä kuin sellaiselle, joka ehkä muutaman euron tienaamisen toivossa on laittanut tietonsa nettisivustolle.

Työnteko on tietysti aina hyvä juttu, mutta jokainen koiranomistaja tietää, että sille omalle perheenjäsenelleen haluaa sen kaikkein luotettavimman ja taitavimman hoitajan. Jos sellaista tuttua naapurintyttöä tai avuliasta sukulaista ei ole käytettävissä, käännytään hoitopalveluita tarjoavan puoleen.

Isolle joukolle koiranomistajia on tärkeää vain löytää näppärästi hoitaja koiralle, ilman useita puheluita ja tapaamisia.

On kai vain uskottava ja ymmärrettävä, että palveluyhteiskunta on tätä päivää. Mitä enemmän helppokäyttöisiä palveluita on tarjolla, sitä suuremmat ovat paineet niiden yrittäjien niskassa, jotka eivät pysty tarjoamaan palveluitaan nykyaikaisilla menetelmillä.

