Ilmastomuutos vaatii kylmää päätä

Ilmastonmuutoksen estäminen ei ole enää mahdollista. Siihen on nyt vain sopeuduttava. Tämä oli Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan Juhani Damskin viestin kova ydin Metsäakatemian tapahtumassa keskiviikkona Kirkkonummella.

Vaikka viestin sisältö on useimmille meistä tuttu, Damski osaa kiteyttää ja herättää. Samalla se osoittaa, kuinka monitahoisen ongelman kanssa olemme tekemisissä.

Silti tilanteessa on pystyttävä toimimaan. Paljon on mahdollista tehdä, ja jopa muutoksen suunta on mahdollista kääntää.

Usein pakko on paras konsultti. Valtavista ilmasto-ongelmista kärsivässä Kiinassa asiaan on jo ilahduttavasti herätty. Teksasin tulvat eivät valitettavasti käännä presidentti Donald Trumpin päätä, mutta onneksi monen muun amerikkalaisen taju ilmastonmuutoksen voimasta on laajentunut.

Kun kuivuus lisääntyy, ilmastopakolaisuus räjähtää käsiin ja hurrikaanien ja tuhotulvien kaltaiset sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, yksinkertaisimmankin logiikan mukaan asialle on tehtävä jotain. Kuvat soutuveneistä Houstonin kaduilla enteilevät tulevaa.

Isojen valtioiden toimenpiteet ovat sään lämpenemisen taittamisessa ratkaisevia. Esimerkiksi kaasuntuotannon yhteydessä ilmakehään soihdutetaan tälläkin hetkellä suunnaton määrä hiiltä, joka pitäisi sitoa maaperään. Fossiilisten polttoaineiden osalta myös Euroopan ilmastopolitiikan mahtimaan Saksan omatunto on hiilenmusta.

Vaikka ongelma on iso, sen edessä ei saa lamaantua. Mitä lämpimämmäksi ilmasto käy, sitä kylmempänä on pidettävä oma pää.

Suomen osalta ilmastokeskustelu on tällä hetkellä keskittynyt metsien käyttöön. Syynä on Euroopan Unionin parlamentin tuleva päätös hiilinielutavoitteista. Ytimessään kyse on ilmastopolitiikan kokonaisuuden osalta pienestä tulkinnasta, jonka merkitys Suomelle on valtava.

Vaikka Suomen metsät kasvavat nopeammin kuin niitä on tarkoituskaan hakata, osa europarlamentaarikoista haluaisi rajoittaa metsävarojen käyttöä. Siitäkin huolimatta, että uusi kasvava metsä sitoo hiiltä enemmän kuin rapistuva ja vanheneva puusto.

Ja kaikki tämä tilanteessa, jossa kriitikoiden pitäisi keskittyä hiilen ja öljyn käytön vähentämiseen omissa maissaan.

Nyt suomalaisten europarlamentaarikkojen ja kaikkien asiassa Brysselissä lobbaavien pitäisi pystyä näkemään kokonaisuus, metsä puilta. Kykyä hiilen sitomiseen tarvitaan tulevaisuudessakin.

Jos metsiä ei hoideta eikä niiden tuottamaa lisäarvoa käytetä, kykymme vastustaa ilmaston lämpenemistä heikkenee. Suomalaiset europarlamentaarikot ovat nyt avainasemassa.

Useimmat parlamentaarikot ovat kantansa valinneet, mutta kiinnostavaa on erityisesti, mitä mieltä Liisa Jaakonsaari (sd.) ja Merja Kyllönen (vas.) ovat metsien talouskäytön eduista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Heidän lisäkseen komissaari Jyrki Katainen (kok.) on pitänyt asiassa huomattavan matalaa profiilia.

Samoin kiinnostavaa olisi tietää, kuinka Metsäteollisuus ry. asiaa lobbaa vai tekeekö se sitä ollenkaan.

Tästä on kiinnostunut myös vahvasti biopolttoaineisiin uskova maan hallitus.