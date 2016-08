Jouko Turkan työhullu elää

Jouko Turkka. Kiiluvasilmäinen mesoava mies, joka laittoi nykyään nimekkäitä näyttelijöitä konttaamaan ja läähättämään. Luova hullu, ajattelin, mutta siinä se.

Sitten sain kämppäkaveriltani lainaan Turkan teoksen Aiheita. Aiheita on kummallinen kirja. Siinä Turkka kirjoittaa, mistä aiheista hän kirjoittaisi, jos osaisi kirjoittaa.

Turkan teksteissä kerrotaan ihmisistä ilman häpeää. Huomiot ovat suorapuheisia ja armottomia.

Valvoin yön ja luin kirjan. Sitten luin sen uudestaan bussissa. Luin sitä ääneen keittiön lattialla, hotkin siitä sopivia suupaloja iltaisin ja sopersin sitä eräänä sumuisena yönä puhelimeen.

Minua arvovaltaisemmat tahot ovat nostaneet teosta kulttimaineeseen. Turkan kuoleman jälkeen Kari Hotakainen kertoi Ylelle kirjan vaikuttaneen kirjoittamiseensa "aivan helvetisti". Hotakaisella on kotonaan kolme Aiheita-kirjaa, joihin voi tarttua tarpeen vaatiessa.

Turkka loi aiheissaan useita hahmoja. Yksi niistä on työhullu.

"Niitä oli ennen. Kiusattiin sillä, että maksettiin jos eivät päivään tee mitään, ja naurettiin kun toinen kärsii ja vesissä silmin rukoilee, että saisi edes jotain näpertää."

Turkka uskoi, että työhullu vaarantaa yhteiskunnan tasapainon, sillä etu liikuttaa yhteiskuntaa enemmän kuin työ. Sellainen ihminen mullistaa yhteiskunnan, joka vain tahtoo tehdä ilman mitään selityksiä.

Retkellä Pasilan kivilinnassa tunsin Turkan työhullun läsnäolon.

Kati Sinenmaa on rakentanut linnaa pienelle metsätilkulle vuodesta 1995. Ilman palkkaa, silkasta tekemisen halusta. Linnassa on muureja, vesialtaiksi kaavailtuja kuoppia ja holvikaaria. Kiviä arvellaan olevan rakenteissa satoja tonneja. Sinenmaa siirteli yli tonninkin painoisia lohkareita alkeellisten työkalujen avulla.

Kaupunki on nimennyt paikan kulttuurikohteeksi ja ilmoitustaululta löytyy kannustavia tervehdyksiä. Liikenneviraston virkailijoille linna on kuitenkin murheenkryyni. Rakennelma on sen mailla ja mikä pahempaa, nyt kun tieto kivilinnan olemassaolosta on levinnyt, joku voi tulla paikalle, tippua ja loukata itsensä.

Miehenkorkuisia muureja ei niin vain pureta. Liikennevirasto on päättänyt ratkaista ongelman aitaamalla koko alueen. Myös tapahtumat kivilinnassa on luonnollisesti kielletty.

Turkka halusi tarinallaan työhullusta kertoa, ettei tämä yhteiskunta oikeasti siedä arvoja, joista puhuu. Havainto näyttää Pasilan kivilinnassa valitettavan tarkalta.

Turkan tarinassa työhullu saadaan kiinni siten, että poliisi asettelee ulosmenoteiden varsille pieniä, houkuttelevia työmaita. Juna-asemalle jätetään ansaksi sirkkeli ja motillinen hyviä halkoja, sillä siitä työhullu ei vain voi kulkea ohitse.

Turkka oli tuskallisen tietoinen siitä, ettei niin hyvää tarinaa ei olekaan, etteikö todellisuus osoittautuisi vielä uskomattomammaksi. Pohjois-Pasilan kivilinna on liian ihmeellinen ollakseen satua: aita muurilta tippumisen estämiseksi. Se paljastaa Turkan teoksen läpi kulkevan, samaistuttavan tuskan.

"Aina kun olen jotain yrittänyt, on elämä näyttänyt itsensä niin ylivoimaisena, luonnollisena ja tyhjentävästi, ettei tunnu mahdolliselta keksiä mitään sen vertaista."