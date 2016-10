Ei onnistuisi mitenkään Suomessa, saati muissa Pohjoismaissa. Täällä yksittäinen puolue, poliitikko tai virkamies ei pystyisi hankkimaan itselleen merkittävää taloudellista etua ilman, että joutuisi siitä vastuuseen.

Näin ajattelin viikko sitten Unkarissa, kun parin päivän ajan olin kuunnellut asiantuntijoita Budapestissä maan päivänpolitiikasta.

Muutaman vuoden aikana Unkari on ajautunut oudolle sivuraiteelle. Maan poliittinen kulttuuri on happamoitunut oikeistolaisen Fidesz-puolueen johdolla. Politiikka kietoutuu vahvasti pääministeri Victor Orbánin sekä hänen hallintonsa ympärille. Edes EU-jäsenyys ei ole hidastanut Orbánin vauhtia.

Maan hupeneva oppositiolehdistö sentään raportoi vielä kulissien takaisista tapahtumista. Hiljattain lehdissä kerrottiin, että maan kansliaministeri Antal Rogán matkusti perheensä kanssa hääjuhliin valtion laskuun yksityisellä helikopterilla. Kun asia tuli julki, hän kiisti asian täysin, vaikka lentelystä oli otettu valokuvia. Pääministeri ei välittänyt koko jupakasta.

Esimerkit maan poliittisen johdon härskistä vallan- ja rahankäytöstä eivät jää vain yhteen. Tiedossa on, että Orbán on suosinut lähipiiriään, kun valtion viljelysmaita on yksityistetty. Pääministeri on myös rakennuttanut entisen kotikylänsä kupeeseen jalkapallolegenda Ferenc Puskasin nimeä kantavan stadionin.

Lisäksi tupakan myynti kansallistettiin ja kioskien kilpailutuksissa suosittiin pääministeripuolueen jäseniä. Jaon jälkeen tupakkakioskeista on paisunut tuottoisia minitavarataloja. Kaiken kukkuraksi Orbán on hankkimassa kabinetilleen työtiloiksi pääkaupungin entisen kuninkaanlinnan ympäristöstä prameaa palatsia.

Unkarin politiikassa on useita räikeitä piirteitä, jotka hakattaisiin Suomessa välittömästi hajalle. Jos Suomen hallitus sekaantuisi vähänkään vastaavaan toimintaan, pääministeri Juha Sipilä olisi jo eronnut.

Meilläkin poliitikko voisi helposti takoa päätöksillään rahaa. Pääministerin tai hänen lähipiirinsä kollegat tai tuttavien yritykset hyötyisivät taloudellisesti vaikkapa Fennovoiman rakennushankkeesta.

Unkarin kokemusten jälkeen on helppo kliseemäisesti todeta, että monet asiat ovat Suomessa hyvin. Lehdistö toimii vapaasti ilman, että maan poliittinen johto vaikuttaa mielipideilmastoon taloudellisilla painostuskeinoilla.

Avoimuus ja tiedonvälitys ovatkin tehokkaimmat lääkkeet politiikan mädännäisyyttä vastaan. Taannoinen vaalirahakohu paljastui lähinnä tiedostusvälineiden toiminnan ansiosta.

Kansanedustajien opportunismi sallitaan edelleen. Varsinkaan siltarumpupolitikoinnista ei ole päästy eroon. Törkeimmät tapaukset ovat jääneet menneisyyteen, mutta edelleen poliitikot ajavat omien maakuntiensa äänestäjille suotuisia investointeja.

Oman alueen edun ajaminen vastaa tietysti tehtyihin vaalilupauksiin. Asia on taas ajankohtainen, kun eduskunta parhaillaan käsittelee valtion budjettia ensi vuodeksi.

Tuore esimerkki osoittaa, että kansanedustaja voi ajaa itselleen läheiselle järjestölle valtionavustusta. Kansanedustaja Mika Niikko (ps.) vaikutti Samaria-hyväntekehyvänväisyysjärjestön rahoitukseen, vaikka sen hanke jäi vertailussa kakkossijalle. (HS 14.10.).