Kaikki mielipiteet eivät ole yhtä tärkeitä

Mielipiteiden pitäminen on nykyisin niin helppoa, että oikeastaan jokaisella on jokin mielipide jostain asiasta. Me sanomme ja meille sanotaan, että jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja että jokainen mielipide on tärkeä.

Ensimmäinen väittämä on totta. Jokaisella meistä on perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa taattu oikeus mielipiteeseen.

Jälkimmäinen väittämä taas on kyseenalaisempi, sillä se kääntyy helposti muotoon: jokainen mielipide on yhtä tärkeä.

Se taas ei pidä paikkaansa. Jokainen mielipide ei ole yhtä tärkeä, ja meidän olisi aika tunnustaa se. Erottelu hyviin ja huonoihin mielipiteisiin on välttämätön, sillä se on edellytys toimivalle yhteiskunnalle.

Esimerkiksi politiikan tekemisestä tulisi mahdotonta, jos mielipiteitä ei voisi arvottaa. Tuleva huoltosuhteen muutos on väistämätön tosiasia. Se, miten huoltosuhteen muutokseen tulisi reagoida, on mielipidekysymys.

Kovin moni tuskin kuitenkaan ajattelee, että "huoltosuhteen muutos ei ole totta, eikä sille siksi tarvitse tehdä mitään" on tärkeä mielipide, joka tulee ottaa yhtä lailla huomioon.

Kuvitelma mielipiteiden järkkymättömästä tasa-arvosta johtuu siitä, että yhteys mielipiteen ja todellisuuden välillä on alkanut hälventyä. Mielipiteestä on tullut "vain" mielipide.

Voimme kuitata miltei mitä tahansa toteamalla, että sehän on vain mielipiteemme. Asia loppuun käsitelty.

Jopa sellaiset täysin perustavanlaatuiset tosiasiat kuin maapallon muoto näyttäytyvät joillekin mielipideasioina. Yhdysvaltalainen koripalloilija Kyrie Irving nostatti alkuvuonna kotimaassaan pienoisen kohun sanomalla, että maapallon on hänen mielestään litteä.

Kohun keskellä antamassaan radiohaastattelussa Irving ihmetteli, miksi häntä rangaistaan ajatuksista, jotka eroavat enemmistön mielipiteestä.

Esimerkki voi tuntua äärimmäiseltä, jopa koomiselta. Se kuitenkin paljastaa, millaisia seurauksia mielipiteen ja todellisuuden erkaantumisella voi olla.

Tapauksessa ongelmallista ei ole niinkään se, että Irvingin mielestä kotiplaneettamme on litteä. Huolestuttavampaa on, että tätä "mielipidettä" ei saisi hänen mielestään arvostella. Kyse kun on vain mielipiteestä.

Mitään mielipidettä ei tulisi nostaa arvostelun yläpuolelle. Jos mielipide on pelkkä mielipide, sen arvostelusta tulee kuitenkin merkityksetöntä. Kun epätotuuksiin perustuvien mielipiteiden arvostelukin nähdään pelkkänä makuasiana, kenenkään ei tarvitse korjata kantojaan.

Miten keskustelu voitaisiin sitten palauttaa järkeviin uomiin? Ainakin kaikkien on syytä sisäistää se, että jokainen mielipide ei ole yhtä tärkeä.

Jotkin mielipiteet ovat parempia kuin toiset. Hyvä nyrkkisääntö mielipiteen pätevyydelle on, että sen taustalla on tosiasioita, joilla mielipide voidaan perustella.

Vain siten voimme kiistellä mielestämme parhaista tavoista ratkaista todellisen maailman todellisia ongelmia. Tai sitten voimme nauttia pannukakun muotoisesta planeetasta, jonka ongelmat ovat vain mielipidekysymyksiä.