Kansalaisuuskohu ei edistä Suomen etua

Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuu jatkuvasti ja väärään suuntaan. Tämän huomaa selvästi myös julkisesta keskustelusta. Maaseudun Tulevaisuus on käsitellyt aihetta toistuvasti. Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg antoi asiasta selväsanaisen haastattelun viime sunnuntaina (HS 29.1). Viimeksi Yle uutisoi puolustusvoimien rajaavan salaisen ohjeistuksen avulla kaksoiskansalaisten mahdollisuuksia päästä armeijan kannalta tärkeisiin tehtäviin.

Jo pelkästään kaksoiskansalaisuuden esille nouseminen kuvastaa tilanteen herkkyyttä. Samalla asioista puhutaan aivan oikeilla kansalaisuuksilla. Kysymys on nimenomaan niistä henkilöistä, joilla on sekä Suomen että Venäjän passi.

Aivan uusi kysymyksen asettelu ei ole. Venäjä on viime vuosina kohdistanut runsaasti huomiota siihen, millä tavalla sen omia kansalaisia lähinaapureissa kohdellaan.

Kaksoiskansalaisuus on tulenarka kysymys. Jos Ylen tiedot pitävät paikkansa, puolustusvoimat olisi rikkonut lakia asettaessaan kaksoiskansalaisuuden omaavan henkilön eriarvoiseen asemaan. Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan näin ei ole käynyt.

Niinistö on tölvinyt Yleä kovin sanoin. Hän piti jopa mahdollisena sitä, että Yle olisi joutunut asian osalta ulkopuolisen informaatio-operaation uhriksi. Lisäksi hän totesi jutun olleen omiaan heikentämään Suomen ja Venäjän suhteita.

Yle puolestaan pitää tiukasti kiinni uutisensa perusteita. Lähteitä on useampia ja ne tulevat Ylen mukaan armeijan sisältä. Toistaiseksi esille on tullut tapaus Kainuun prikaatissa, jossa kaksoiskansalaisia ei ole otettu lennokkikoulutukseen.

Tilanne on hankala. Puolustusvoimat ei voi myöntää asiaa, vaikka se pitäisi paikkansa. On myös epäselvää, minkä tasoisesta ja kenen toimesta annetusta ohjeistuksesta olisi kyse ja oliko kaksoiskansalaisuus varsinainen peruste henkilön torjumiseen tehtävästä.

Hankala tilanne on myös tulevan lainsäädännön kannalta. Jos Suomi sulkee tehtäviä kaksoiskansalaisuuden vuoksi, kysymyksessä saattaa olla ihmisoikeusrikkomus. Samaan aikaan, kun arvostelemme presidentti Donald Trumpin maahanmuuttokieltoja, pohdimme itse kansallisuuteen perustuvaa tapaa erotella kansalaisiamme.

Silti asiaa on voitava pohtia. Sen on kuitenkin kireässäkin tilanteessa perustuttava laillisuuteen ja kansalaisten tasa-arvoiseen kohteluun. Jos toimenpiteisiin lähdetään, niistä ja niiden perusteluista on avoimesti kerrottava.

Esille noussut kansalaisuuskiista ilmentää tilanteen kireyttä. Tämän lisäksi Suomi joutuu terästämään muitakin keinoja, joilla "vihreiden miesten" häirintä tarvittaessa estetään. Tässäkin suhteessa mahdollisimman avoin ja nopea poliittinen valmistelu on välttämätöntä. Tilanne on jo niin hankala, ettei ylimääräistä draamaa enää kaivata.

Halutessaan Venäjä voi löytää jo draamaa nykyisestäkin keskustelusta. Ylen ja Puolustusministeriön välinen kiista asiasta on itsessään poikkeuksellinen särö, johon on helppo iskeä. Syntynyt hämminki ei nopeuta eikä helpota kaksoiskansalaisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisua.

Silti Suomen on ratkaistava asia puhtaasti omien etujensa perusteella kaikkia kansalaisiaan kunnioittaen. Ratkaisu on vaikea, mutta se on löydettävissä.