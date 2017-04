Kiinalainen juttu

Kiinan presidentin Xi Jinpingin käynti Suomessa on maailmanlaajuinen uutinen. Koko Euroopan unioni on kateellinen presidentti Sauli Niinistölle tai vaikkapa vieraan lentokentällä vastaanottaneelle maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.).

Suomessa on myös syytä tyytyväisyyteen. Kyseessä on ulkopolitiikan ja diplomatian suuri saavutus, jonka käytännön vaikutuksia ei voi vähätellä.

Kemijärven biopolttoainetehdas teki kiinalaisten kumppanien kanssa useita uusia sopimuksia. Koko hankkeen toteutuminen astui ison askeleen kohti maalia. Myös Kemiin biotehdasta suunnitteleva kiinalainen Kaidi pystyi kertomaan edistymisestään. Ähtäri sai pandansa ja Valiokin kohensi vientimahdollisuuksiaan.

Kiinan ykkösmiehen vierailu onkin vahva symboli suomalaisten maakuntien merkitykselle. Kiinalaiset ovat nimenomaan kiinnostuneet bioenergiasta, ympäristönsuojelusta ja puhtaista elintarvikkeista.

Brasilialaista lihantuotantoa ravistellut skandaali ajoittui juuri vierailua edeltäviin viikkoihin. Mainetta suomalaiselle puhtaalle tuotannolle on nyt tarjolla. Atrian ja HK Scanin kannalta kiinalaisten huomio ei olisi voinut tulla parempaan aikaan.

Myös Kiinan nousu globaaliksi suurvallaksi käy yhä ilmeisemmäksi. Se saa myös sävyjä, joita siltä ei ole totuttu odottamaan. Xi Jinping muun muassa kannattaa vapaakauppaa ja ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan.

Kiinan presidentistä on tullut suurvaltajohtajien kyseenalaisessa sarjassa jopa jonkinlainen arvojohtaja. Kahden muun, Yhdysvaltain Donald Trumpin ja Venäjän Vladimir Putinin, vastuullisuus koko maailmaa koskevissa asioissa kun tuntuu kulkevan aivan toiseen suuntaan.

Kiinan ihmisoikeustilanne ja sananvapaus ovat edelleen alttiina perustellulle kritiikille. Helsingissäkin toimittajilta kiellettiin kysymykset, mikä tietysti on käsittämätöntä. Kuitenkin maa tuntuu pyrkivän avoimempaan suuntaan. Samaan aikaan kahdessa muussa suurvallassa vapaan lehdistön asema ja kansalaisoikeudet vain heikkenevät.

Kyseessä on suomalaistenkin osalta niin sanottu kiinalainen juttu. Vanhalla sanonnalla tarkoitetaan kehityskulkua, jonka lopputulema on epäselvä. Siinä on sekä mahdollisuuksia että riskejä. Yhteistä niille on se, että kumpiakin on vaikea määritellä.

Kiina on edelleen kommunistisen puolueen hallitsema maa, jonka käsitys demokratiasta on rajoittunut yhteen puolueeseen. Huolimatta rajusta talouskasvusta maa myös velkaantuu, korruptoituu ja aiheuttaa riskejä koko maailman taloudelle.

Kiina sijoittaa rajusti ulkomaille. Jotkut ovat nähneet sen toiminnan Afrikassa muistuttavan siirtomaavallan kolonialismia. Tätä vaaraa ei kannata liioitella, mutta tarkkana kannattaa Suomessakin olla.

Kiinalainen kommunistijohtoinen kapitalismi on aivan samanlaista kuin muuallakin. Kiina ajattelee ensin omaa etuaan, mutta se voi tuottaa hyvää myös muille. Nyt myös Suomelle.