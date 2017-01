Koko politiikan kirjo yhdessä keväässä

Eduskunta palaa tänään istuntotauolta ja valitsee puhemiehistön alkaville valtiopäiville. Ellei ole aiemmin politiikasta kiinnostunut, tänä keväänä on hyvä hetki aloittaa.

Puolen vuoden aikana tapahtuu nimittäin paljon. Yhdessä keväässä saattaa olla nähtävissä koko suomalaisen politiikan kirjo.

Politiikan lokikirjaani aion merkitä useita odotettuja tapahtumia. Ihmeteltävää riittää. Yllätyksilläkin voi spekuloida.

Parin välivuoden jälkeen huhtikuussa järjestetään valtakunnalliset vaalit. Neljä vuotta sitten kuntavaaleissa kärkeen nousivat kokoomus, SDP ja keskusta. Kansanvalta kukoistaa, kun kymmenet tuhannet ehdokkaat eri puolilla maata ottavat mittaa toisistaan.

Vaalin tulos on puolueiden välitodistus ja se ennakoi parin vuoden päästä pidettäviä eduskuntavaaleja. Niihin valmistautuminen on jo käynnissä.

Kevään aikana peräti kolme puoluetta äänestää puheenjohtajastaan. Vaaleissa motiivit ovat hyvin erilaiset, mutta kaikki valinnat heijastuvat eduskuntakevääseen: yhden valinta voi olla kilpailevan puolueen toive.

SDP:stä on hyvä aloittaa, koska jo tämän viikon lauantaina selviää, jatkaako Antti Rinne puolueen johdossa. Tilanne puolueen sisällä on sekava: Rinteen johtamistapaan ei olla tyytyväisiä, vaikka SDP on nauttinut korkeinta suosiota mielipidemittauksissa. Puheenjohtajan ansioksi ei saavutuksia voi lukea, vai miksi hänet nyt haluttaisiin vaihtaa?

Toukokuussa äänestysvuorossa on vihreät. Ville Niinistö joutuu pakostakin väistymään puolueen johdosta, koska hänen vuotensa ovat täynnä.

Vihreilläkin asetelma on eriskummallinen. Puolue on noussut gallupeissa reilusti ohi perussuomalaisten – Niinistön populistisen politikoinnin ansiosta. Valittavalle puheenjohtajalle kasataan suuret odotukset.

Puolueen sisällä joudutaan puntaroimaan tarkkaan, kerääkö puolue jatkossa suosiota kaupunkilais- vai maakuntavaikuttajan johdolla.

Perussuomalaisten puheenjohtajavaalin kuvio on auki. Puolue on vaikeuksissa, koska tasan kaksikymmentä vuotta johtanutta Timo Soinia on vaikea korvata.

Puolue on rakentunut Soinin ympärille, eikä yhtä valovoimasta johtajaa ole näköpiirissä. Populistisella puolueella on ongelma, jos sen riveistä ei nouse seuraajaa, joka täyttäisi puheenjohtajan mitat.

Hallituspiireissä vaalia seurataan epätavallisen tarkkaan, koska kevät voi tuoda hallituskriisiin. Näin käy, jos puheenjohtaja vaihtuu, eikä Soinin seuraaja ei voi hyväksyä Sipilän hallituksen poliittista linjaa.

Hallituspuolueissa tiedetään, että meppi Jussi Halla-ahon valinta olisi riski. Kummallista tietysti olisi, jos muut puolueet vielä sekaantuisivat puheenjohtajavaaliin.

Pitää muistaa, että hallituksen kokoonpano muuttuu joka tapauksessa. Keskustalaisista Annika Saarikko noussee viimeistään kesäkuussa sovitusti Juha Rehulan tilalle sosiaali- ja terveysministeriksi.

Kaiken lisäksi ratkottavaksi riittää poliittisia kysymyksiä, kuten sote-uudistus ja puolustusselonteko sekä tukku kansalaisaloitteita eutanasia-aloitteesta alkaen.

Kaukana ei olla politiikan superkeväästä.