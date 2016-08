Löytääkö Sipilän hallitus pokémonit?

Lasten vanhemmilla on ollut jo vuosia yhteinen huoli: Lapsia ei saa ulos liikkumaan, koska aika kuluu sisätiloissa erilaisten tietokonepelien parissa. Eivät auta edes vanhat kyseenalaiset kasvatusmetodit eli lahjonta, uhkaus ja kiristys.

Jos jälkikasvun saa liikkeelle, niin siirrytään korkeintaan sohvalle jatkamaan samaa toimintaa ”älypuhelimella”. Kavereita tavatakseen ei tarvitse kotoa lähteä, koska heidät löytää puhelimen erilaisten sovellusten kautta ilman pelkoa happimyrkytyksestä.

Heinäkuussa tapahtui odottamaton ihme, joka sai nuorison ylös ja ulos eri puolilla maailmaa. Nuoriso ja vähän varttuneemmatkin ryntäsivät sankoin joukoin ulos ja lähtivät vaeltamaan pitkin katuja, maita ja mantuja. Kännykkää sentään ei jätetty kotiin, vaan sitä tuijotetaan entistäkin kiinteämmin. Menossa on pokémon-hahmojen metsästys.

Pokémonit ovat tuttuja monille lapsiperheille jo parin vuosikymmen takaa. Muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen hahmot ovat tulleet ryminällä takaisin mobiilipelinä.

Peli on ilmainen, mutta siitä huolimatta kyse on miljardiluokan liiketoiminnasta. Peliin voi ostaa lisäosia ja liikeyritykset voivat hyötyä siitä, että niiden tiloista löytyy pokémoneja. Niitä löytyy mitä ihmeellisimmistä paikoista. Meidän pihaltakin on kuulemma sellainen löytynyt.

Pokémon Go -pelin kehittäjät ovat onnistuneet yhdistämään virtuaalimaailman reaalimaailmaan tavalla, joka hakee vertaistaan. Samantasoista temppua yrittää myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus. Mistä hallitus löytäisi ne hahmot, joiden avulla saataisiin maan talous nousemaan seuraavalle tasolle? Yhden hahmon pyydystäminen ei auta, vaan tasokorotukseen tarvitaan korillinen ”pokémoja”.

Viime keväänä hallitus sai metsästettyä kikypokémonin. Se ei kuitenkaan ole kovin vahva, koska tavoitteista jäätiin kauas. Kikypokémonista saattaa kuitenkin kuoriutua ajan kuluessa yllättävän vahva hahmo.

Kesälomien jälkeen hallituksella alkaa kova työ kerätä lisää omia pokémoneja. Niitä pitää etsiä samalla innokkuudella kuin nuoriso etsii omia virtuaalihahmojaan.

Hallituksen korista puuttuu muun muassa erittäin tärkeä työllisyyspokémon. Hallituksen tavoitteena on luoda 100 000 uutta työpaikkaa. Keväällä pakoon päästetty maatalouden kriisipokémon pitää viimeistään syksyn lisäbudjetin yhteydessä löytyä.

Sosiaali- ja terveysministerin Juha Rehula (kesk.) mukaan sotepokémon piti saada kiinni siinä vaiheessa kun koivussa on lehti. Pian lehdet varisevat ja sotehahmo on edelleen kateissa. Maakuntapokémonia on vaikea edes etsiä, koska sen hahmostakaan ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Kymmenien kotimaisten hahmojen lisäksi EU kehittää koko ajan uusia hahmoja, joiden haltuun saamisessa hallituksella riittää tekemistä. Kesän aikana on syntynyt muun muassa ilmasto-, päästö- ja metsäpokémonit.

Poliittisten päättäjien pokémonimetsästystä varjostaa äänestäjäpokémonien ailahtelevaisuus. Päättäjien sanotaan kyllä tietävän, mitä pitäisi tehdä, mutta he eivät tiedä, miten sitten tulee valituksi seuraavissa vaaleissa.

Syksystä on tulossa mielenkiintoinen sekä kouluissa että politiikassa. Miten pokémonien metsästys lomakauden jälkeen onnistuu?