Lopettakaa eläinnumerot sirkuksissa

Eläintarhat, delfinaariot ja sirkukset, missä on eläimiä, olivat pitkään boikottilistallani. En halunnut tukea eläinten viihdekäyttöä. Nyt on tunnustuksen paikka, sillä viime viikolla tingin periaatteestani ja kävin seuraamassa Sirkus Finlandian esitystä. Periaatteista lipsumisen syy on se perinteinen: lapsi.

En perehtynyt esityksen sisältöön etukäteen sen tarkemmin. Jossain mainoksessa vilahtivat kamelit, joten tiesin, että ainakin kameleita tulee maneesilla juoksemaan. Miltä nyt tuntuu, kysyisi urheilutoimittaja. Olen iloinen, koska varsinaisia eläinnumeroita oli vain yksi. Iloni ei valitettavasti paranna sen yhden eläinnumeron eläinten elämän laatua.

Sirkus Finlandia kiertää huhtikuun alusta marraskuun alkuun asti ympäri Suomea , yhteensä 8 000 kilometrin verran. Esityksiä on kauden aikana oikeastaan joka päivä, useina päivinä esityksiä on kaksi per päivä, yhteensä noin 250. Monilla paikkakunnilla viivytään vain yhden esityksen ajan. Eipä siinä ehdi eläinnumeron neljä kamelia, hevonen ja miniponi muuta tehdä kuin seistä kuljetusvaunussa ja juosta muutaman kierroksen maneesissa.

Juoksutusraippa vain napsahteli, kun eläinnumeron vetäjä ohjaili kameleita hevosen selässä istuen. Kun sirkustaiteilijat ja eläintenkouluttajat kilpailevat kiinnityksistä eri sirkuksiin, on ymmärrettävää, että tarve erottautumiselle on kova. Markkinatalouden näkökulmasta kameleiden valjastaminen sirkuseläimiksi on hyvinkin looginen veto. Tarjolla on eksotiikkaa, jota harva pystyy tarjoamaan, kaikkihan nyt hevosia osaa kouluttaa.

Jostain löysin tiedon, että EU:n alueella on noin tuhat sirkusta , joissa on sekä villi- että kesyeläimiä. Sirkus Finlandian näytöksessä esiintyneet kamelit on vuokrattu ruotsalaisesta Sirkus Apollosta. Jos villi- ja kesyeläimiä olisi jostain kummallisesta syystä aivan pakko käyttää sirkusesityksissä, olisipa hienoa, jos niiden käyttö rajattaisiin sirkuksiin, jotka eivät käy kiertueilla. Kameleiden kulkua maneesilla katsellessa ajattelin oikeastaan vain kahta asiaa: noiden kavereiden pitäisi saada aavikon hiekkaa sorkkiensa alle ja koskakohan ne ottavat loparit ja loikkaavat yleisön sekaan.

Oman esityksensä lisäksi kamelit tekivät rahaa ottamalla ihmisiä kahden kyttyrän väliin istumaan väliajalla. Parille kierrokselle tuli hintaa 3 euroa. Jono kameliratsastukseen oli pitkä. Haluavatko ihmiset ihan oikeasti eläinnumeroita sirkukseen? Olisiko sirkusnäytös epäonnistunut, jos areenalla ei nähtäisi yhtään eläintä? Cirque du Soleilta voitaneen kutsua maailmanlaajuisesti erittäin arvostetuksi ja menestyneeksi sirkuselämyksiä tarjoavaksi viihdeyritykseksi. He eivät käytä esityksissä eläimiä, vaan korostavat ihmisten taitojen esittelyä.

Ihmissirkustaiteilijoiden osalta Sirkus Finlandian näytös yllätti positiivisesti. Näytös oli todella laadukas ja viihdyttävä. Katsomo oli lähes täynnä, kuten se oli ilmeisesti ollut aiemmissakin näytöksissä. Loppuunmyyty katsomo on kaiketi melko tyypillinen ilmiö paikkakunnilla, missä sirkus pysähtyy vain päiväksi.

Oletan, että Sirkus Finlandialla on ollut aiemmin useampia eläinnumeroita näytöksessä. Minä kannustan Sirkus Finlandiaa jättämään eläinnumerot kokonaan tulevien kausien näytöksistä pois. Tehkää eläinnumeroiden puutteesta markkinointikeino. ”Sirkus Finlandia ei enää halua tukea eläinten viihdekäyttöä, vaan haluaa tuoda esiin sirkustaiteilijoita, joilla on ilmiömäisiä kykyjä.”

Sirkus on suosittu harrastus ja tällä hetkellä alan ammattilaiseksi voi opiskella Suomessakin ilmeisesti useammassakin paikassa. Tulevaisuudessa pitäisi olla siis tarjolla yhä enemmän kotimaisia sirkustaiteilijoita ja upeita ohjelmanumeroita.

Villi- ja kesytettyjen eläinten seuraaminen niiden luontaisessa elinympäristössä ja lajityypillisten puuhien äärellä on monin verroin elämyksellisempää kuin mitä sirkusnäytös voi tarjota. Ja jos polte nähdä jotain eksoottista ja villiä on kova, kannustan ihmisiä hakeutumaan mieluummin petokatseluita järjestävien yrittäjien asiakkaiksi eläintarhakierrosten sijaan.