Loppusuora aukeaa, maalikamerat valmiiksi

Kolmen kärki lähestyy maalialuetta. Maitohappo jähmettää jalat lyijyksi, keuhkot hinkuvat happea ja sydän olisi valmis irtisanomaan työsopimuksensa ellei aivoista, ei vaan selkäytimestä kumpuaisi armoton käsky: jaksaa, jaksaa!

Tätä varten on napsittu kaikki lisäaineet, sallitut ainakin. Tätä varten on opeteltu keskittymään omaan ja mahdollisimman ehjään suoritukseen kanssakilpailijoiden kampitusta unohtamatta. Tätä varten taustatiimi on takonut valmennettavansa kalloon keskeisimmän opinkappaleensa: ”Tärkeintä ei ole jalo kilpa vaan ylivoimainen voitto.”

Zoomaus kärkikolmikkoon paljastaa pieniä eroja kilpailijoiden välillä. Niin pieniä ne kuitenkin ovat, että mahtuvat virhemarginaaliin. Maalikamerat valmiiksi!

Loppusuoran auetessa ensimmäisenä suksii Mäntsälän Antti Rinne. Aivan hänen kannoillaan kolkuttelee Kempeleen Juha Sipilä. Kolmantena, suksen mitan kilpakumppaneistaan jääneenä lykkii Turun Petteri Orpo.

Kamppailu voi alkaa, kuntavaaleihin on enää kaksi kuukautta.

Mielipidekyselyjen ykköspaikalla ovat vuorotelleet SDP ja keskusta. Kolmantena on kokoomus. Huhtikuun 9. päivänä äänestäjät kertovat, kuinka hyvin gallupit ennustivat puolueiden kannatuksen.

Vaaleissa valitaan kuntien valtuustot. Silti kuntavaalit on tärkeä mittari myös valtakunnallisesti.

Vaikka paikallispäättäjiä valitsevatkin, äänestäjät ottavat samalla kantaa puolueiden onnistumiseen hallituksessa ja oppositiossa.

”Me väännetään Suomi liikennekaareen ja pannaan maa sote-yhtiökuntoon.”

Rimmaa huonosti, ei se noin mennyt. Petri Nygård -suman seasta Youtubesta löytyy oikea versio keskustan vaalirallista vuodelta 2015:

”Me pannaan Suomi kuntoon, se antaa työtä kaikille, se istuu oikeudentuntoon.”

Laulun ansiota tai ei, keskusta nousi eduskunnan suurimmaksi ja hallitusneuvotteluissa pääministeripuolueeksi.

Tulevien kuntavaalien jälkeen Suomi on jälleen vihreä – kun tulostaulukoissa kerrotaan vihreällä värillä kunnat, joissa keskusta on suurin puolue. Niitä on paljon.

Kuntavaalien kiinnostavin kysymys on, miten pääministeri Sipilän johtama keskusta menestyy. Kuinka pääministeripuolueen toimet ovat istuneet äänestäjien oikeudentuntoon?

Sipilä on paljon julkisuudessa, totta kai. Pääministerin rinnalle median suosikiksi on karauttanut keskustalainen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Liikenneverkkoselvityksellään Berner hankki keskustalle niin paljon julkisuutta, että kuntavaaleihin kiihdyttävän puolueen kaaderit kangistuivat kauhusta.

”Miten tässä selittää asiat maaseudun kannalta parhain päin, kun oma liikenneministeri tämän tästä riuhtoo räsymattoa jalkojen alta”, miettii moni tupailtaan valmistautuva kunnallisvaaliehdokas.

Huhu kertoo, että markkinaliberaaliin menoon hermostuneessa alkiolaissiivessä jaetaan PBP-viestiä. Se on suunnattu keskustan johdolle. Lyhenne tulee sanoista ”Pitäkää Berner piilossa."