Maaseutu tarvitsee omat uberinsa

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) on viime aikoina ollut hankaluuksissa valtionyhtiö Finavian hallintosotkuissa. Samaan aikaan Berner pystyi kuitenkin esittämään liikennekaaressaan vahvan näkemyksen siitä, kuinka suomalaista yhteiskuntaa voisi liikenteeseen liittyvän hallinnoinnin osalta kehittää ja parantaa.

Julkisessa keskustelussa pääosaan on noussut taksiliikenteen vapauttaminen. Symboli sille on ollut yhteisöpalvelu Uber, joka monessa maassa on mullistanut taksiliikenteen. Silti Bernerin paperissa on paljon olennaista myös maaseudun, metsätalouden ja maakuntien kannalta. Siitä pitäisi ottaa nyt kaikki irti.

Tärkeintä koko liikennettä koskevan lakikokonaisuuden sisältävässä kaaressa on uusi ajattelutapa. Hallinnon pitäisi pystyä vapauttamaan ihmisiä toteuttamaan itseään niin, että heidän mahdollisuutensa ansaita, työllistyä, työllistää ja samalla lisätä valtion verotuloja paranee.

Taksiliikenteen vapauttamisen osalta näin pitäisi käydä myös maaseudulla. Riski siitä, että hinnat nousevat ja taksien saatavuus heikkenee, on olemassa. Kovin suuri se ei kuitenkaan ole. On täysin mahdollista, että monessa kunnassa palvelut paranevat.

Jos taksiluvan saa nykyistä helpommin ja tämän ammatin voi liittää osaksi tilanpitoa tai muuta elinkeinotoimintaa, kokonaisuudesta tulee ilman muuta järkevä. Erityisesti pahoissa toimintavaikeuksissa olevan valtiollisen postin toiminnan korvaamisessa voisi olla lisäansaintaa.

Jos kunnallisten sosiaalipalveluiden, postin jaon, koulukyytien ja taksitoiminnan yhdistämisestä haettaisiin todella etuja, niitä myös löytyisi. Synergian etsiminen ja löytäminen pitäisi vain tehdä mahdolliseksi. Nyt näin ei ole. Regulaatio on monilla aloilla liian raskas kahle. Erityisesti tämä näkyy monimutkaisessa luvituksessa ja niistä kerättävistä kalliista maksuista.

Traktorien vapauttaminen liikenneluvasta on kuitenkin hyvä askel oikeaan suuntaan. Monille maaseudulla toimiville yritteliäille viljelijöille tämä antaa mahdollisuuden ansaita lisää. Se myös alentaa suoraan yrittäjien menoja, kun liikenneluvasta maksettu kulu jää pois.

Hallinnointi on kuitenkin vaikea ja välillä pettävä toimiala. Tämän Berner, jos joku, hyvin tietää. Liikennekaarenkin osalta on huolehdittava siitä, että vapauttamisen vastapainoksi syntyvä byrokratia ja regulaatio ei tuhoa hyvää tarkoitusta.

Vaara on jo olemassa. Virkakoneiston luonteessa on regulaation ymmärtäminen, ja se tarkoittaa usein sen lisääntymistä.

Silti hallitus on liikennekaaren osalta viemässä kehitystä maaseudun elinkeinojen osalta oikeaan suuntaan. Maakuntien yrittäjät tarvitsevat vapauksia toteuttaa osaamistaan. Vapaus tuo mukanaan myös vastuun, mutta sitä maaseudulla on totuttu muutenkin kantamaan.

Kiertotalous, digitalisaatio ja bioenergia mahdollistavat sen, että maaseutu voisi saada omat uberinsa. Niitä voitaisiin tarvita myös perinteisten maa- ja metsätalouden osalta. Ansiot on myös maaseudulla kerättävä vanhoistakin elinkeinoista uusilla tavoilla. Nyt on varmistettava, että se on mahdollista.