Makaronilaatikkosi on kulttuuriperintöämme

Moni suomalainen museo on ison ongelman ääressä. Vuosikymmenien saatossa museoiden kokoelmiin on kertynyt suunnaton määrä tavaraa, yksistään Kansallismuseon kokoelmissa on satojatuhansia esineitä. Ja lisää tulee koko ajan.

Yksityiskodeissa hallitsemattomiin tavaravuoriin on tartuttu Marie Kondon opein, kaikki ylimääräinen saa lähtöpassit ja jäljelle jäävät vain iloa tuottavat esineet.

Marituksesta ei taida olla apua kansallisaarteidemme äärellä. Museonjohtaja ei voi tarttua historialliseen esineeseen ja pohtia pirskahteleeko sielussa. On ajateltava esineen kuntoa, todistusvoimaa sekä arvoa tutkijoille ja yleisölle.

Rajanveto on vaikeaa – risainen kenkä saattaa olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaampi kuin hyväkuntoinen, vanhempi huonekalu. Se, kuka kengällä on kävellyt ja tuolissa istunut, vaikuttaa esineen museoarvoon.

Museoissa on herätty siihen, että poistoja on tehtävä. Kaksoiskappaleet täyttävät turhaan varastojen hyllyjä, eikä huonokuntoisella esineellä tee mitään, jos sen käyttöhistoriasta ei ole lainkaan tietoja.

Pelkät poistot eivät riitä helpottamaan museoiden tuskaa, lisää tallennettavaa aineistoa syntyy kuitenkin jatkuvasti. Museot eivät voi sulkea oviaan uusilta esineiltä, vuosi 2017 on tulevaisuuden sukupolville kiinnostava siinä missä vuosi 1967. Uusia kiehtovia esineitä ja ilmiöitä tuotetaan kiihtyvällä tahdilla.

Perinteisesti yhteisestä kulttuuriperinnöstämme ja sen tallentamisesta ovat vastanneet museot, arkistot sekä rakennussuojelu. Tilallisten ja taloudellisten rajoitteiden tullessa vastaan täytyy vastuuta jakaa myös yksityisille ihmisille ja yhteisöille. Meistä jokainen voi ryhtyä kokoelmapäälliköksi, itsenäiseksi apuriksi museoiden rinnalle.

Yksityishenkilön muovipussi- tai lelufiguurikokoelma saattaa olla läheisten mielestä harmitonta puuhastelua, mutta tulevien sukupolvien näkökulmasta kiitettävä kulttuuriteko.

Historiaa voi säilyttää jälkipolville muutenkin kuin keräämällä esineitä valtavien varastohallien hyllyille. Nykydokumentointi keskittyy nykyhetken tai lähimenneisyyden ilmiöiden tallentamiseen vaikkapa videoin, haastatteluin ja valokuvin.

Toki esinetallennustakin harjoitetaan edelleen, mutta video tallentaa esimerkiksi markkinatunnelman yksityiskohtaisemmin kuin rajallinen valikoima esineitä. Video vaatii myös paljon vähemmän varastotilaa.

Tässä työssä ovat osallisina myös tavalliset kansalaiset – sinä ja minä. Kertomalla tallennusprojektin puitteissa tarinan vaikkapa tavallisesta arkiruoasta tai pihapiirin kasvista jokainen voi olla mukana säilyttämässä nykyhetkeä tuleville sukupolville.

Tietysti jauhelihakastike tai nyhtistortilla lohkeilleella posliinilautasella saattaa tuntua vähäpätöiseltä tallennettavalta. Miksi ketään kiinnostaisi vuosikymmenten päästä katsoa kiireisenä arki-iltana esille lätkäistyä annosta?

Epäilijöiden on syytä muistaa, että jo monelle 2010-luvun lapselle lankapuhelin on suuri ihmetyksen aihe. Nykyhetki on huomisen historiaa. Sinun makaronilaatikkosi on aineetonta kulttuuriperintöä.