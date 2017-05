Maksajat hukassa

Pitäisikö rajat sulkea maahanmuuttajilta vai päästää tänne kaikki halukkaat? Pitäisikö metsiä hakata vai suojella nykyistä enemmän?

Yhteiskunnallisella keskustelulla riittää aiheita. Ja vielä niin, että aiheesta riippumatta äänessä ovat lähinnä ääripäät.

Fanaatikkojen väitellessä tolkullista lopputulosta on turha toivoa. Faktoilla ei ole väliä, ja miksi olisikaan, koska olemme siirtyneet totuuden jälkeiseen aikaan. Jos ette usko, seuratkaa hetki suurvaltojen johtajien viestintää.

Totuus on hyvin suhteellinen käsite sekä Vladimirille että Donaldille. Eikä muu maailma voi kuin ihmetellä menoa.

Ääripäiden hallitsema keskus­telu vaimenisi, jos suuri hiljainen enemmistö ottaisi siinä oman paikkansa. Silloin kirkko saataisiin keskelle kylää.

Aloitetaan metsien suoje­lusta. Siltä osin kenttä on lähes täysin luontojärjestöjen hallussa. Niille ei riitä mikään, sillä kyse on järjestöjen leivästä.

Järkiperäisessä keskustelussa järjestöiltä voisi kysyä, miksi suojelun on oltava aina tiukkaa. Siltä osin Suomen suojeluprosentti lienee jo nyt maailman kovin.

Muissa maissa, etenkin Keski-Euroopassa, jopa monissa kansallispuistoissa hyväksytään taloudellinen toiminta.

Suomessa luontojärjestöt eivät tahdo hyväksyä edes talousmetsien hakkuita. Viime talvena järjestöt vastustivat raivoisasti Pohjois-Suomessa UPM:n ja Metsähallituksen kevyitä maisemahakkuita, joilla olisi ollut rantakohteiden virkistyskäyttöarvoa kohottava vaikutus.

Erityisen vaikeata luontojärjestöille on myöntää, että talousmetsissä tehtävä työ alkaa kantaa hedelmää. Muutos on hidas, mutta tilastoissa näkyy jo, miten esimerkiksi lahopuun määrä on lähtenyt nousuun Etelä-Suomessa. Samalla monien metsälajien ahdinko on helpottanut.

Valtion ja metsänomistajien osalta paketti on siis kasassa. Miten olisi, jos myös luonnonsuojelun tehostamista vaativat tahot kantaisivat omat kortensa kasaan? Eli alkaisivat itse rahoittaa vaatimaansa lisäsuojelua.

Sillä kurin järjestöt ja niiden tukijat saisivat nostettua suojeluprosentit juuri niin korkealle kuin he haluavat. Toistaiseksi suojelijoiden omat uhraukset ovat jääneet hyvin vähäisiksi. Toisten rahoilla on ollut kivempi leikkiä.

Sama pätee pakolaisten vastaanottoon. Tehköön valtio oman osansa, eli pitäköön kiinni kansainvälisistä minimi­velvoitteista.

Mitä sen päälle tulee, siitä voivat rajojen avaamista vaativat järjestöt ja ihmiset pitää huolen. Jos siis esimerkiksi joku järjestö tai vaikka paikallinen seurakunta haluaa, ettei väärin perustein turvapaikkaa hakeneita henkilöitä palauteta lähtömaihinsa, maksakoot heidän ylöspitonsa ja suoma­laiseen yhteiskuntaan sopeutuksen.

Siihen ei pitäisi olla kenelläkään mitään sanomista.

Maahanmuuton ongelmana on heikosti onnistuva kotoutus. Siksi jokaisesta maahan­muuttajasta jää laskua makset­tavaksi. Maahanmuuton kanssa onnistuneet maat, lähinnä Yhdysvallat, Kanada ja Australia maat ovat kääntäneet tilanteen päinvastaiseksi.

Ne poimivat rusinat eli lääkärit, opettajat ja insinöörit pullasta ja hyötyvät heistä.

Ehkä mallia voisi hakea myös Ranskan kaltaisista vanhoista sivistysmaista. Ne myyvät oleskelulupia kovaan hintaan.

