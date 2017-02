Onko lihataloja liikaa?

Suomalaista lihantuottajaa koetellaan nyt rajusti. Tuottajan tili on jäänyt heikoksi vuosien ajan. Parempia aikoja on odotettu, mutta ala tuntuu vetävän magneetin tavoin uusia vastuksia taakakseen. Ihan kuin Euroopan ylituotannossa, Venäjän vientiongelmissa ja S-ryhmän halpuutuksessa ei olisi tarpeeksi, nyt kuluttajakin tuntuu kääntävän lihalle selkänsä.

Meneillään oleva kasvisruokabuumi on otettava vakavasti. Jos kuluttaja haluaa ilmastonmuutoksen estämiseksi välttää lihansyöntiä, tätä ei voi vähätellä. WWF:n suositusten tai Helsingin Sanomien levälaskurin lihakritiikin edessä ei saa myöskään lamaantua.

Argumentteihin on vastattava rakentavasti. On jaksettava selvittää, mikä suomalaisen lihantuotannon kansainvälisesti vertailukelpoinen asema todella on.

Kärsivällisesti on muistutettava myös suomalaisen nurmella tuotetun lihan ekologisuudesta, korostettava suomalaisen tuotannon hyvää soijatasetta ja toki parannettava myös tuotantotapoja mahdollisuuksien mukaan. Kotimaiselle kasvintuotannolle nykyinen buumi on sitä paitsi hyvä suuntaus.

Kasvisruokaa ja sen ekologisuutta sinänsä ei kannata vastustaa. Lihan syöjiä ei silti ole syytä syyllistää. Suomalaisen lihan ekologisuutta, antibioottivapautta sekä eettisyyttä on hyvä puolustaa.

On myös selvää, että tuottajan, teollisuuden ja kaupan ketjussa tasapaino ei toimi. Moni tila on lopettanut, moni on henkihieverissä ja pahinta on, että jotkut tuottajat joutuvat tulovirran yläpitämiseksi jatkamaan tilaa tietäen, että se ei koskaan tule kannattamaan. Näin ei tietenkään voi jatkua.

Kauppa on Suomessa keskittynyt. Kilpailua on olemassa, mutta sen teho ei auta elvyttämään teollisuutta eikä tuottajia. Ankaran kritiikin kohteeksi joutunut S-ryhmä vetoaa siihen, että se ottaa ruuan halpuuttamisen omasta katteestaan. Tätä on epäilty, mutta vaikka se pitäisi paikkansakin, halpuutus näivettää sekä teollisuutta että tuottajaa.

Halpuuttaminen tulppaa mahdollisuudet nostaa elintarvikkeiden hintoja. Tuottajat ja teollisuuskaan eivät saa tässä kilpailutilanteessa hyötyä edullisen hinnan mahdollistavasta volyymien noususta. Kannattavuuden parantaminen vaatisi mahdollisuutta nostaa hintoja. Nyt näin ei pääse tapahtumaan.

Tuottajilla on Suomessa kaksi osuuskuntapohjaista yhtiötä, Atria ja HK Scan. Erityisesti Atria on aktiivisesti pyrkinyt Kiinan markkinoille. Tavoitteena on saada vientipossusta kunnon hinta ja samalla vähentää riippuvuutta Suomen heikoista markkinoista. Juuri yt-neuvotteluista ja heikosta tuloksestaan ilmoittanut HK Scan pyrkii takamatkalta samoille markkinoille.

Tavoite on hyvä ja onnistuessaan Kiinan markkinat auttavat molempia taloja, mutta riittääkö se?

Onko tuottajien hallitsemia lihataloja Suomessa yksinkertaisesti liian monta? Niin vaikeaa kuin se onkin, pitäisikö Atrian ja HK Scanin tai niiden osien yhdistämistä harkita? Kilpailullisesti jo asian valmisteleminen olisi vaikeaa, mutta se voisi olla vaivan arvoista.

Tällä hetkellä Suomessa on kaksi laadukasta, mutta heikosti kilpailussa menestyvää yhtiötä. Yhdistyminen parantaisi tehokkuutta ja vahvistaisi koko tuotantoketjua.