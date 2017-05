OP:n Karhiselle etsitään seuraajaa

Osuuspankkiryhmä on saamassa uuden ykkösmiehen. Osuuskunnan hallintoneuvosto on kaikessa hiljaisuudessa aloittanut uuden pääjohtajan etsinnän. Nimitysvaliokunnalle annettiin valtuus hakea seuraajaa nykyiselle pääjohtajalle Reijo Karhiselle runsas kuukausi sitten.

Pääjohtajan nimitys on iso asia paitsi OP-ryhmälle myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Erinomaiseen tuloskuntoon ryhmänsä virittänyt Karhinen täyttää tammikuussa 63 vuotta. Vuodesta 2007 lähtien ryhmää johtanut Karhinen on saanut jo kertaalleen pääjohtajakaudelleen jatkon.

Periaatteessa on mahdollista, että hän jatkaisi yhä, mutta maakuntien ääntä pankkiryhmässä käyttävä hallintoneuvosto on nyt valmis käyttämään valtaansa. Todennäköistä on, että pääjohtaja vaihtuu. Asia on määrä tuoda hallintoneuvostoon syys–lokakuussa.

Aloitteellinen asiassa on ollut hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen. Jyväskylän yliopistossa kansantaloustieteen professorina toimiva Pehkonen on maakuntapankkien luottomies. Varapuheenjohtajana valiokunnassa on kajaanilainen Mervi Väisänen.

OP-ryhmässä prosessista on oltu hiljaa. Karhinen ei ole halunnut eläkesuunnitelmistaan sanoa mitään. Hän on vetänyt pankkinsa strategisia linjauksia tiukasti. Peruspankki- ja vakuutustoiminnan lisäksi Karhinen on suuntaamassa OP-ryhmän resursseja muillekin toimialoille. Vaihtoehtoja ovat olleet terveyspalvelut, liikennepalvelut ja jopa rakennustoiminta.

OP-ryhmä on Suomessa melkoinen mahti. Pankilla on rahaa investoida, ja se on ilmoittanut olevansa siihen halukas. Osuustoiminnallinen OP-ryhmä on myös merkittävä suomalainen työllistäjä ja veronmaksaja.

Silti maakunnissa halutaan myös muutosta. Helsingin Vallilaan rakennettu OP-ryhmän toimistopalatsi on huomattavan suuri aikana, jolloin monet muut isot yritykset päinvastoin tinkivät kiinteistökustannuksistaan.

Maakunnissa ollaan myös huolissaan päätösvallan keskittymisestä Helsinkiin. Savolaistaustainen Karhinen toki muistaa maakuntien painoarvon, mutta muuten hänen asemansa on päässyt muodostumaan poikkeuksellisen vahvaksi. Tämä ei ole jäänyt maakunnissa huomiotta.

Seuraajalta odotetaan maakuntien arvon tunnustamista ja osuustoiminnan eetoksen hallintaa. Vaikka kokemus OP-ryhmästä olisi suotavaa, etsintää käydään nyt omia rivejä laajemmin.

Yksi ehdokas voisi olla Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Hän on OP-ryhmän kasvatti ja kotoisin Satakunnasta, Vampulasta. Olympiakomitean puheenjohtajuus on viime aikoina tuonut hänelle yhteiskunnallista tunnettuutta.

Myös politiikasta Suomen Pankkiin siirtynyt Olli Rehn voisi tulla kyseeseen. Savolaistaustainen entinen EU:n talouskomissaari ja keskustalainen ministeri voisi olla juuri sopiva vahvan suomalaisen osuustoiminnallisen liikkeen johtoon.

Aivan tavatonta ei ole, vaikka etsintää johtava professori Pehkonen sijoittuisi itse pääjohtajan tehtävään. Ennen Karhista OP-ryhmää johti menestyksekkäästi taloustieteilijä Antti Tanskanen. Hänkin oli kotoisin Jyväskylästä.

Maakunnallisuus tuntuu tällä hetkellä joka tapauksessa olevan valinnassa valttia.