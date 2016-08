Orpo valmis hakemaan konflikteja

Kokoomuksen uusi puheenjohtaja Petteri Orpo on kovan paikan edessä. Huolimatta puoluejohdon vaihtumisesta kokoomuksen kannatuskehitys muistuttaa suomalaisen huippu-urheilun ponnetonta tarinaa. Hyvistä suunnitelmista ja priorisointipuheista huolimatta tulokset vain heikkenevät.

Ylen tuore puoluekannatusmittaus oli kokoomukselle nolo. Laajasta kesän julkisuudesta huolimatta kannattajat olivat kääntäneet taas puolueelle selkänsä ja kokoomus on valahtanut laskevalla kannatuskäyrällä kolmanneksi.

Ei ole yllätys, että pääoppositiopuolueena SDP ylsi 18,9 prosentin kannatukseen ja ylitti kokoomuksen 17,6 prosentin lukeman. Sen sijaan päähallituspuolue keskustan 21,8 prosentin kannatus on kokoomukselle myrkkyä. Pääministeri Juha Sipilä onnistuu kantamaan hallitusvastuuta tavalla, joka ei syö keskustan kannatusta. Tätä ihmettelevät monet kokoomuslaiset, kateudesta vihreinä. Tosin tätä saattaa ihmetellä moni keskustalainenkin.

Kokoomukselle on laiha lohtu, että perussuomalaisten kannatus on laskenut vieläkin enemmän. Sen sijaan sekä perussuomalaisten päällikölle Timo Soinille että Orpolle yhteistä on selityksen hakeminen.

Kokoomuksen edellinen puheenjohtaja Alexander Stubb sai omiltaan arvostelua siitä, ettei hän pystynyt käyttämään valtiovarainministerin salkkuaan hyväkseen tavalla, joka olisi profiloinut kokoomuksen kannatuksen tanakkaan nousuun. Puolueella on historiasta vahvaa uskoa kamreerin salkun voimaan. Muun muassa Sauli Niinistö ja Iiro Viinanen ovat onnistuneet puhuttelemaan suomalaisia uskottavasti vaikeinakin aikoina.

Hallituksen budjettineuvottelut ovat Orpolle näytön paikka. Hänen on puhuteltava kannattajiaan tavalla, joka kertoo jämäkkyydestä ja määrätietoisuudesta. Työllisten määrän kasvattaminen ja valtion velkaantumisen taittaminen ovat hyviä tavoitteita. Ilman työllisyyden kehittymistä ei ole toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Sen sijaan kansalaiset arvostavat suoraa puhetta keinoista, joilla työllisyyden nousuun päästään. Näistä hallituksen olisi päästävä yksimielisyyteen. Kokoomukselle ongelmallista on, että näissä keinoissa pitäisi olla sellainen vesileima, jonka kokoomuksen kannattajat kokevat omakseen.

Orpolle tilanne on selkeä. Yhteistyömiehenä tunnetun kokoomusjohtajan on haettava itselleen ja puolueelleen uskottavuutta ja liikkumatilaa sekä keskustan että perussuomalaisten suhteen. Konfliktit hallituksen sisällä näyttävät väistämättömiltä.

Kuluneen viikon aikana tästä on saatu jo esimerkkiä. Orpo on suhtautunut korostetun nihkeästi yritysten investointivaraukseen, jolla on vahvaa kannatusta keskustan eduskuntaryhmässä, Hän torjui myös ykskantaan Kollajan tekoaltaan rakentamisen (MT 10.8.), joka niin ikään on alueellista työllisyyttä kannattavien keskustalaisten näkökulmasta potentiaalinen hanke.

Lisäksi Orpon kannanotot maatalouden tukihankkeisiin olivat hyvin pidättyväisiä (MT 10.8.). Tämä on monen elannostaan huolestuneen tuottajan kannalta harmillista. Maataloudelle olisi tuhoisaa, jos se saa jää hallituksen jäsentenvälisten välikappaleeksi.