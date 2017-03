Populistejakin on kuunneltava

Hollannin vaalitulosta ei ole koskaan pidetty niin tärkeänä kuin nyt. Koko Euroopassa seurattiin sydän pamppaillen oikeistopopulistisen Geert Wildersin voittokulkua. Kun se ei riittänyt kärkisijaan, populistien tulkittiin kärsineen tappion ja vastuullisten voimien saavuttaneen torjuntavoiton. Näin ei ole.

Wilders menestyi vaaleissa huomattavan hyvin. Hänen maahanmuuttovastaisuutensa ja muut teemansa puhuttelivat isoa osaa hollantilaisista. Myös vaalit voittanut pääministeri Mark Rutte joutui omassa kampanjassaan reivaamaan linjaansa haastajansa suuntaan.

Vaalitulos korostaa vastakohtaisuutta Hollannissa. Myös vihervasemmisto voitti ja maan puoluekenttä sirpaloitui yhä pahemmin. Kiintoisaa on myös perinteisen sosialidemokraattisen liikkeen hiipuminen.

Kaikki tämä tapahtuu tilanteessa, jossa talouskasvu on voimakasta ja maassa on periaatteessa kaikki hyvin.

Tämä erottaa Hollannin Yhdysvalloista. Donald Trumpin voiton takana oli paitsi maahanmuuttokielteisyyttä, myös huolta työpaikkojen valumisesta muualle sekä valkoisen keskiluokan aseman murenemisesta.

Yhteistä maille on se, että iso osa väestöstä tuntee, ettei heidän näkemyksiään ole otettu huomioon. He ovat huolissaan maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista, terrorismista ja oman kulttuurin pysyvyydestä. Rasistejako? Ehkä jotkut, mutta eivät kaikki.

Samanlainen jako toisiinsa yhä torjuvammin suhtautuviin ryhmittymiin on yleistymässä muuallakin. Länsinaapurin ruotsidemokraattien voittokulku ei ole jatkunut, mutta eivät he ole puoluekartalta poistuneetkaan. Seuraavaksi Ranska testaa Marie Le Penin oikeistopopulistien viehätysvoimaa.

Parin kuukauden päästä perussuomalaisten puoluekokouksessa kyseessä on samanlainen pohjaviritys. Puheenjohtaja Timo Soinin perinnökseen jättämä populismi on selvästi erilaista kuin vaikkapa avoimesti maahanmuuttovastaisen Jussi Halla-ahon.

Vähättelemällä tai sivuuttamalla ei ole mahdollista torjua maahanmuuttovastaisten ryhmien esiin nousua. Jokaisen puolueen ja politiikasta kiinnostuneen on sen sijaan syytä kuunnella tai ainakin kuulla myös populisteja.

Rasismi on yksiselitteisesti torjuttava, mutta muuten on yritettävä pureutua siihen, mistä maahanmuuttovastaisuus johtuu. Ongelmat on avoimesti kohdattava. Samalla on humaanin inhimillisyyden lisäksi syytä pitää mielessä ne kaikki hyödyt, joita maahanmuuttoon liittyy. Muun muassa Suomen kansantaloudelle ja erityisesti tulevien vuosien huoltosuhteelle maahanmuuttajat ovat tärkeitä.

Jo pelkästään asiaan avoimesti suhtautuminen saattaa ratkaista osan ongelmasta. Sen sijaan maahanmuuttoon liittyvien ongelmien kieltäminen ei ole sitä tehnyt.

Eurooppaan suuntautuva muuttovirta tulee jatkumaan. Jos Hollantiin kaikin puolin suivaantunut Turkki haluaa, se voi aiheuttaa EU-maille valtavan haasteen avaamalla rajansa uudelleen. Maahanmuuttoon on pakko varautua kuulemalla myös niitä, jotka eivät tästä pidä.