Sata kilometriä vettä

Mietin joulun jälkeen Nuasjärven jäätä ikkunasta silmäillessäni, minkä uudenvuoden lupauksen tekisin. En missään nimessä halunnut luopua mistään vaan lisätä jotain, mitä rakastan. Suomi 100 -juhlavuoden alkaessa päätös vahvistui: Tänä vuonna minäkin saisin satasen täyteen, nimittäin uintikilometrejä.

Olen uinut säännöllisen epäsäännöllisesti lapsesta asti. Uintitekniikkaa tuli viimeksi harjoiteltua yläasteella. Omien lasteni kanssa aloimme uida kerran viikossa. Huomasin, että jos sunnuntain keikka jäi väliin, sitä todella kaipasi seuraavalla viikolla.

Uin kilometrin noin puolessa tunnissa. Kertoessani uudenvuoden lupauksestani moni kommentoi, että sehän on kaksi kilometriä viikossa. Tämä antaa vielä hieman pelivaraa, sillä vuodessa 2017 on 52 viikkoa. Jokaisena pitäisi tarkalleen ehtiä uimaan 1,92 kilometriä tavoitteen saavuttamiseksi.

Uimisessa ihaninta on veteen uppoutuminen. Pää pinnan alle, katse pohjaan. Rauhallinen tahti, ei kiirettä, vesi on aina mukavan lämpöistä ja hallissa trooppinen tunnelma maaliskuun räntäsateessakin.

Uimakassi ei paljon paina eikä varusteiden laadulla ole suoritukselle merkitystä. Tiiviit uimalasit taitavat olla tärkein varuste.

Uinti pakottaa päästämään irti. Älypuhelinta ei voi räplätä, kukaan ei voi korvaan höpöttää, taustamusiikkia ei ole eikä sitä kaipaa.

Puolitoista kilometriä on mukava päivämatka, jos rata ei ole täynnä ja lapsille löytyy kiireetön vahti. Kahden kilometrinkin uinti kerralla onnistuu, mutta 25 metrin rata alkaa olla siihen liian lyhyt. Tuntuu, että sitä sahatessa altaan pohja kuluu pelkästä tuijotuksesta.

Uinti on tehokasta koko kehon liikuntaa. Ilman aamiaista aamupulahdus jää kovin vajaaksi ja pieni, verensokeria nostava välipala auttaa kahden kilometrin uimisessa.

Myös juomapullo on muistettava ottaa mukaan, vaikka ympärillä onkin altaallinen vettä. Nestehukkaa voi olla vaikea huomata, sillä uimisen yksi miellyttävin puoli on hien puuttuminen.

Aineenvaihdunta toimii silti kovilla kierroksilla ja uiminen ramaisee aivan eri tavalla kuin moni muu liikunta. Ennen harrastukseen tottumista päiväunet maistuivat erittäin hyvin ja sängystä oli vaikea nousta vielä seuraavana päivänäkin.

Uimakeskusten tarjoamia kylmäaltaita kannattaa käyttää hyväksi. Kylmän veden on todettu helpottavan liikuntasuorituksesta palautumista ja itse dippaan kahdeksan asteisessa altaassa kahdesti joka uimakerran jälkeen.

Tätä kirjoittaessani kilometrejä on kasassa 22. En ole huolestunut tavoitteen täyttymisestä tai varsinkaan siitä, että olen tehnyt siitä julkisen. Satanen tulee täyteen, jos on tullakseen. Tähän mennessä olen uinut joka viikko kaksi tai kolme kertaa enemmän kuin aikaisemmin. Jo se on juhlimisen arvoista.

Suomen syntymäpäivien tiimoilta järjestetään tänä vuonna monia kinkereitä. Juhlamieltä tärkeämpää on suomalaisten jatkuva hyvinvointi ja onnellisuus. Siksi haastan kaikki MT:n lukijat tekemään tänä vuonna sata sellaista asiaa, jota rakastaa.

Ehditkö vielä tänä vuonna halata sataa uutta ihmistä? Lukea sata suomalaista runoa tai tanssia sata tanssia? Uintiprojektiinkin ehtii vielä mukaan, ota minut kiinni jos saat!