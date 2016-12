Satavuotias kiittää, mutta juhla jatkuu

Maaseudun Tulevaisuuden juhlavuosi on päättymässä. Lehti juhli satavuotista taivaltaan monipuolisesti, kuten tavaksi on tullut. Teimme edelleen juttuja eri puolilta maata, esittelimme yritysideoita ja erilaisia lehtemme lukijoita. Katsoimme juhlissamme erityisesti seuraaviin vuosikymmeniin ja palkitsimme mallikkaita tulevaisuuden tekijöitä. Myös lehti ja sen verkkosivut uudistuivat. Kuluva vuosi on monella tavalla ollut mainiota aikaa.

Samalla juhlavuoteen on sisältynyt paljon kotimaista dramatiikkaa. Suomalaisen maatalouden kannattavuus oli alkuvuoden aikana kriisirajalla. Monella tilalla on jouduttu tekemään katkeria päätöksiä. Venäjän viennin romahtaminen ja kotimaisen kaupan toimet ajoivat hinnat niin alas, ettei tuotanto enää kannattanut.

Kevään traktorimarssi oli suomalaisen maaseudun voiman näyttö. Tuloksena oli ryhdin palautuminen maaseutuvirastoon. Myös maatalouden tukipaketti sai vauhtia. Suurin hyöty voi olla kuitenkin pienissä eleissä. Kun ratikkakuskit peukuttavat, paljon on saavutettu. Suomalaisten ymmärrys ja myötätunto kääntyivät maaseudun väen puolelle.

Syksyllä tuuli kääntyi sekä maaseudun että koko maan osalta. Metsä- ja biopolttoaineinvestointien vedolla maan talous lähti uuteen kasvuun. Myös EU:n päätökset olivat sittenkin suomalaisille metsänomistajille siedettäviä. Atriakin sai sianlihalle vientiluvat Kiinaan.

Ilahduttavaa on, että MT:n juhlavuonna suomalaisten maakuntien arvo lähti uuteen nousuun. Pääkaupunkiseudun merkitystä ei kannata vähätellä. Siihen ei ole myöskään syytä. Yhtä tarpeetonta on jättää maakuntien arvo ilman huomiota. Sieltä leipä lähtee myös pääkaupunkiseudulle. Varsinais-Suomen menestys on tästä erinomainen esimerkki.

Metsän ja biopolttoaineiden lisäksi uutta kasvua on nousemassa muillekin toimialoille. Napue Gin on tästä erinomainen esimerkki. Puhdas ilma, erinomainen vesi ja pohjoismaiset tuotanto-olosuhteet ovat myös valtteja, joiden tehoa emme vielä edes tiedä.

Turismin osalta ennakkomerkit tulevasta on nähty. Rauhalliset olot, kielitaitoinen väestö, hyvät palvelut ja kiehtova luonto voivat osoittautua yhdistelmäksi, jonka vetovoimaa me itse emme vielä tarpeeksi ymmärrä ja arvosta.

Maaseudun Tulevaisuuden juhlavuosi oli kansainvälisesti ison murroksen aikaa. Terrori tuli Eurooppaan, Itämeren alueen vakaus järkkyi, Venäjän ja lännen välirikko syveni, pakolaiskriisi kärjistyi ja Syyrian tilanne muuttui katastrofiksi.

Silti tulevaisuuden uskoon on syytä ja aihetta. Suomi täyttää alkavana vuonna 100 vuotta. Juhlat siis jatkuvat ja niihin on hyvä lähteä selkä suorana ja mieli pörhöllään. Taantumasta on päästy, koulutusjärjestelmä on edelleen maailman parhaita ja suurin osa suomalaisista elää terveempinä ja vauraampina kuin koskaan.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu lähes poikkeuksetta kärkisijoille. Olemme jopa onnellisempia kuin itse ehkä havaitsemmekaan. Suomalainen luonteenpiirre kenties tämäkin.

Maaseudun Tulevaisuus kiittää lukijoitaan mielenkiinnosta, palautteesta ja tuesta juhlavuotenamme. Samalla onnittelemme sadan vuoden iän saavuttavaa Suomea. Myös sillä on edessään hieno tulevaisuus.