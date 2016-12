Se hehkuu, tuoksuu, maistuu ja soi

Se on sysipimeää, mustaa maata, mutaa ja vaakasuoraan piiskaavaa sadetta. Mutta se on myös päivänpaistetta kultaisten peltojen yllä, poutapilviä. Se on kevään kovaa, kaiken paljastavaa kirkkautta ja utuisia iltoja.

Puhdasta, kirkasta valkoisuutta se on myös. Häikäisevää valoa.

Se on tähtitaivaita ja revontulia, iltaruskoja ja aamun autereita. Ja kevyt sumu pellon yllä.

Se maistuu hartaudella valmistetulta mämmiltä, kerman kera ja ilman, torstaiselta hernekeitolta ja pannareilta, mummon mustikkapiirakalta, nyhtökauralta ja marjakiisseliltä, kebabilta ja uunijuureksilta, sushilta ja riisipuurolta.

Se on vastapaistettu pulla ja ruisleipä, jonka päälle voi sulaa. Se on kovaa näkkileipää. Ja peruna, vasta nostettu.

Se on makkarasoppaa kouluaterialla, poronfileetä huippuravintolassa, pahvilaatikkoon pakattu pizzanjämä, salaattilounas trendikahvilassa ja yksin syöty lautasellinen kaurapuuroa. Se on helan går rapukekkereillä ja puiston penkillä pureskeltu, roskiksesta löydetty eilisen eines. Se on muikkukukko idän pikajunassa.

Se on lasi maitoa ja mustaherukkamehua, kuppia kahvia mustana ja latte päälle.

Se on supersmoothie ja krapularyyppy, saunaolut ja palkittu gin, kossuvissy ja lähdevesi.

Se tuoksuu metsältä ja neulasilta, koivunlehdiltä ja suopursulta. Se on maatuvaa maata ja kevään ensi tuoksu: lumen alta paljastuva maa.

Se lemahtaa sianlannalta, liian vahvalta hajuvedeltä, eilisiltä vappujuhlilta kivikylän porttikongeissa.

Se on tuoksuva syreeni ja juhannusruusu.

Se soi sielua viiltävin viuluin, se raikaa jenkkaa, humppaa, iskelmää, se rokkaa, räppää ja vie jalat tangon pyörteisiin, se seisoo tanssilattian laidalla hiljaa.

Se on harras virsi kivikirkossa, se on tuulenvire metsän huminassa, aallon liplatus järvenrannassa, se on kevätpuron solina ja hiljaisuus. Se on suuri hiljaisuus. Ja mustarastaan laulu ja kaikki metsän linnut kuorossa. Keväinen sammakon kurnutus.

Se on ihmisiä, nuoria ja vanhoja, surusilmäisiä, väsyneitä ja intoa puhkuvia, rakastavia ja pettyneitä, särkyneitä ja haavoitettuja. Päältä kovia ja sisältä pehmeitä, sisintään piilottavia, ahdistuneita ja toiveikkaita. Lannistuneita ja päättäväisiä.

Se on hehkuvia katseita, hauraita hahmoja. Omaa tietään etsiviä ja suuntansa hukanneita. Sodista selvinneitä ja satutettuja. Voittajia ja häviäjiä.

Se on kyntensä kiillottaneita naisia ja metsien miehiä, se on mummoja kadulla ja nuoria rannalla, entisiä menestyjiä kuusen katveessa. Miehiä harmaissa puvuissa, silmissä terästä. Tyhjiä katseita.

Se on korpien katveessa kasvaneita marjanpoimijoita ja niitä jotka ovat tulleet kaukaa. Se on mielensäpahoittajia ja ilontuojia, tarinankertojia ja kuulijoita. Auttajia ja autettuja.

Se on sinistä ja valkoista, mustaa ja punaista, vihreää, vihreää, vihreää ja keltaista, se on kaikkia harmaan ja ruskean sävyjä, sateenkaari ja salamat.

Se on lukemattomia särkyneitä tarinoita, mutta myös valtava määrä onnistumisia. Toiveita, lupauksia, pettymyksiä, uskoa, odotuksia, rakkautta, tulevaisuutta.

Se on rakas 99-vuotias, joka katsoo tulevaan.

Katsoohan?