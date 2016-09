Sen sortin sosialismia

Osuustoiminnallisilla yrityksillä menee tällä hetkellä Suomessa hyvin. Se ei enää kaikkia miellytä. Jotkut pitävät osuustoimintaa jo sosialismina, johon lähtökohtaisesti pitäisi suhtautua torjuvasti.

Myös pelisääntöjä koetellaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston osuuspankkiryhmää koskevaa päätöstä odotellaan hengitystä pidätellen muuallakin kuin selvityspyynnön tehneessä vakuutusyhtiö Ifissä.

Periaatteessa esille tullut tapaus koskee aivan osuustoiminnan ydintä, etujen jakamista asiakasomistajille. Osuuspankkeja koskevassa tapauksessa kysymys on siitä, voidaanko erittäin kannattavalla pankkitoiminnalla tukea vakuutusbisnestä.

Periaatteessa joku voisi kysyä myös sitä, voiko S-ryhmän ruokaostoksista ansaituilla bonuksilla ostaa vaikkapa ABC-ketjulta bensaa.

Valion ja Arlan välisessä kiistassakin on osin kyseessä osuustoiminnan tulkinnasta.

Kukaan ei tiedä, millainen päätös viranomaisilta on tulossa, mutta edunvalvonnassa osuustoiminnallisten yhtiöiden on oltava tarkkoina. Kilpailulaki on ankara ja niin ovat myös sen tulkinnat.

S-ryhmän paluu osuustoiminnan edunvalvontaa hoitavan Pellervo-Seuran jäseneksi on merkittävä liike. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä perustelee liittymistä juuri edunvalvonnan tehostamisella muun muassa lainsäädäntöhankkeissa (Osuustoiminta-lehti 4 2016).

Osuuspankkiryhmä kokonaisuudessaan ei vielä ole jäsen, mutta periaatteessa jäsenyys voisi olla sillekin luontevaa. Etenkin, jos OP-ryhmä ja Björn Wahlroosin etupiiriin kuuluva Ifin omistava Sampo eivät enää mahdu pankkeja edustavaan Finanssialan keskusliittoon.

OP-ryhmän ero olisi FK:lle vakava isku. Jopa niin paha, että se voisi joutua toimintaansa rahoittaakseen harkitsemaan eroa Elinkeinoelämän keskusliitosta, joka edustaa sekä osuustoiminnallisia että muita yrityksiä.

EK on näin tulevaisuudessakin neutraali omistusmuodon suhteen. Sama pätee Kaupan Liittoon, jossa jäseninä ovat muun muassa S-ryhmä ja yksityisten kauppiaiden Kesko.

Sen sijaan Pellervo on tässä suhteessa vapaampi toimija. Se pystyy toimimaan osuustoiminnallisten etujen puolustamisessa yhtenäisesti. Tosin järjestön tämän hetkiset resurssit kalpenevat pahasti FK:n rinnalla.

Osuustoiminta joutuu puolustautumaan myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siinä sillä on kuitenkin yksi selvä valtti.

Lähtökohtaisesti osuustoiminta on kotimaiseen työhön, tuotantoon ja omistajuuteen pohjautuvaa toimintaa. Työpaikat ja investoinnit suuntautuvat voittopuolisesti Suomeen.

Osuustoiminnalliset yritykset ovat myös hyviä veronmaksajia. Viime vuonna pelkästään OP-ryhmä maksoi valtiolle noin 250 miljoonan euron tuloverot.

Kaiken kaikkiaan osuustoiminnallisten yhtiöiden verot kattavat kaikkien yritysten Suomeen maksamista tuloveroista reilusti yli 10 prosenttia.

On päivän selvää, että Suomessa tarvitaan kaikenlaista omistamista. Silti osuustoiminnassa on puolensa. Se on sen sortin sosialismia, että sitä kannattaa kapitalistinkin puolustaa.