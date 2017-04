Sipilä ojensi omiensa rivit

Huolimatta ankarasta arvostelusta, pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus selvisi puolivälitarkastelusta ehjin nahoin. Täysosuma tulos ei ole, mutta työllisyyttä, kasvua ja maakuntien elinvoimaa edistävät hankkeet kuitenkin etenivät. Myös ministerivalinnassa Sipilä onnistui puhaltamaan puolueensa rivit suoriksi.

Uusi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä saateltiin eduskuntaryhmässä uuteen tehtävään heittämällä. Pertunmaalainen Leppä on pitkäaikainen kansanedustaja ja vahva maakuntansa edustaja. Sarkauskottavuutta tuo myös oma karjatila ja monipuolinen yritystoiminta. Lisäksi Leppä on mukava mies.

Viimeksi mainittu ominaisuus on arvostettava, mutta politiikassa joskus myös haitta. Keskustan vanhan kaartin kannattajissa tehtävään olisikin kaivattu kokeneempaa konkaria. Mauri Pekkarinen kuitenkin vetäytyi itse lopulta kilvasta, kun sopivaa salkkua ei ollut tarjolla. Seppo Kääriäinen, Sirkka-Liisa Anttila tai Timo Kalli eivät saaneet tehtävään tukea.

Tämä on voitto Juha Sipilälle. Ministeriruletti ja tehtävien kierrätys meni pääministeriltä huomattavasti paremmin kuin monesti aiemmin. Silti pettyneitäkin on. Anne Kalmarin (kesk.) halu tehtävään tuotiin eduskuntaryhmän tietoon. Kukaan ei kuitenkaan häntä tehtävään esittänyt.

Tilanne voi vielä kärjistyä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajuudenkin osalta. Sipilä lupasi hallitustaipaleensa alussa vaihtaa Lepän Kalmariin puolivälitarkastelussa. Näin todennäköisesti käy, vaikka tehtävään on ilmaantumassa uusiakin halukkaita.

Maa- ja metsätalouspolitiikan sisällön kannalta energia-asioiden siirto elinkeinoministeriöstä ympäristöministeriöön on hankala päätös. Kimmo Tiilikainen (kesk.) varmasti osaa puolustaa biopolttoaineita, mutta ministeriön äkkiväärän virkamieskunnan kanssa voi tulla ongelmia.

Enemmän kuin perusteltu toive olisi, että energia-asioiden valmisteluun osallistunut työ- ja elinkeinoministeriön virkamieskunta myös jatkaisi uuden organisoinnin jälkeenkin.

Samalla hallitus teki asiassa ennakkopäätöksen, joka on helposti uusittavissa seuraavienkin hallitusten osalta. Ympäristönäkökulma on toki tärkeä, mutta niin on myös elinkeinojen etu, joilla ympäristöpolitiikka rahoitetaan.

Mustan Pekan ruletissa sai elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Valtion omistusohjauksesta vastaava ministeri on perinteisesti ajautunut tämän salkun osalta hankaluuksiin, suurempiin tai pienempiin. Taitavimmat ministerit kompastuvat pienempiin. Onnea matkaan, Lintilä!

Olennaisin osa ministeriruletista pyöri tällä kertaa keskustan pöydässä. Perussuomalaisille tässä yhteydessä tarjoutunut kulttuuri- ja urheiluministerin paikka sopii varmasti hyvin.

Tosin se olisi sopinut myös osalle kokoomuslaisista. Esimerkiksi kansanedustaja ja urheilumoguli Harry Harkimo olisi ollut tästä kiinnostunut. Voi olla, että aikanaan ajoissa Orpon puheenjohtajuuden taakse kääntynyt Hjallis on myös lähellä käsitystä, että ministerin tehtävä olisi hänelle myös luvattu.