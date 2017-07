Pysähdy. Ole hetki ihan siinä. Hengitä sisään ja ulos.

Noin, tuli parempi mieli, eikö?

Välillä tuntuu, että elämä kuljettaa meitä eteenpäin kovempaa, kuin mikä suurin sallittu nopeus olisi. Pitäisi tehdä sitä ja tätä, olla täällä ja varsinkin siellä.

Heinäkuussa monet lomailevat, mutta elämän kaasukahva vain jatkaa kiristymistään. Terassin maalaus, lomamatka, kukkapenkki.

Elämälle olisi välillä syytä näyttää STOP-merkkiä, pakottaa se painamaan jarrua ja pysähtymään tähän hetkeen.

Kesäisin varsinkin maatilalla pysähtyminen on ajoittain vaikeaa. Työtä olisi enemmän kuin ehtii tehdä, ja osa töistä vaatii poutaisen jakson.

Usein peräkkäisiä poutapäiviä on kovin vähän silloin, kun niitä tarvittaisiin. Niiden muutaman päivän aikana pitäisi olla neljällä eri lohkolla kahdella traktorilla neljän eri työkoneen kanssa samaan aikaan, maalata talon julkisivu, ruskettua mutta ei palaa, muistaa juoda ja syödä sekä nauttia kesästä.

Sadepäivän koittaessa onkin aika tehdä vähän pientä remonttia tai siivota edes se hallin lattia viime syksyn kyntöjen jäljiltä.

Sitä ajattelee, että kyllä ruokapöydässä ehtii hengähtää. Kuitenkin se on etenkin sesonkiaikaan haastavaa. Kun edessä on lautasellinen höyryävän kuumaa kesäkeittoa, sadepilvet uhkaavat taivaanrannassa ja noukinvaunukuski kyselee, miksei karhoitin liiku, ei hetkessä eläminen ole ensimmäisenä mielessä. Soppa naamariin, "nopee kakkonen" silmään ja pysähtyminen saa odottaa parempaa hetkeä.

Kun sitten vihdoin istuu alas ja henkäisee, olisi aika nauttia hetkestä. Kuitenkin käteen nousee usein puhelin. Onko kukaan kaivannut, onko Facebookin pysähtymishaasteen mustavalkokuva saanut tykkäyksiä, entä Instagram? Silloinkaan ei eletä hetkessä, vaan uppoudutaan maailmaan, jossa kilpailu on pahempaa kuin lasten hiekkalaatikolla. Verrataan itseä ja omaa elämää siihen, mitä naapurin Pena on nettiin kirjoittanut. Tämä kilpavarustelu on kaukana pysähtymisestä.

Mitä pysähtyminen sitten oikeastaan on?

Moni mieltää pysähtymisen konkreettiseksi asiaksi. Pysähdytään paikoilleen ja päätetään, että "nyt olen tässä, pysähdyn."

Pysähtymisessä ei kuitenkaan tarvitse olla mitään konkreettista. Pysähtyminen on sitä, että eletään hetkessä, nautitaan elämästä juuri sellaisena kuin se on. Se on ohikiitävä hetki, jolloin ottaa elämän vastaan sellaisena kuin se tulee. Ei tarvitse olla yhtään sen enempää tai vähempää kuin mitä juuri silloin on.

Se on se pieni ajatus siitä, miten tämäkin hetki on kaunis.

Pysähtyminen ei aina ole helppoa, mutta siihenkin voi opetella. Oma pysähtymishetki on jokaiselle erilainen. Yhdelle se on aamukahvi hiljaisuudessa, toiselle lehden lukeminen työpäivän jälkeen ja kolmannelle illan viimeinen auringonsäde joka paistaa silmään juuri ennen nukkumaanmenoa.

Itse jouduin olosuhteiden pakosta muuttamaan maalta pääkaupunkiseudulle, sillä kotikuntani Hämeenkyrön korkeakouluissa ei valmisteta agronomeja. Kaupungin ytimessä pysähtyminen on välillä vaikeaa, minkä vuoksi pysähtymishetkeni sijoittuvat usein viikonloppuihin ja maaseudun rauhaan.

Kun istuu kärryn laidalla odottaen kuorman purkajaa, voi sulkea silmänsä ja nojata tuoreeseen heinäpaaliin. Linnut laulavat, heinäsirkan siritys kuuluu kauempaa ja heinän tuoksu täyttää sieraimet. Elämä on hyvää juuri tässä.