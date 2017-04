Suomi on tylsä maa

Milloin sinulla oli viimeksi tylsää? Ei mitään ohjelmaa, ei mitään tekemistä, ei mitään hoidettavaa?

Milloin olit rehellisen pitkästynyt? Et huolestunut, stressaantunut, surullinen, vihainen tai ahdistunut. Istuit sohvalla tai makasit sängyssä ja ajattelit, ettet vain viitsi?

Tylsyyden huippukaudet tulevat monille vastaan viiden ja viidentoista ikävuoden välillä. Silloin useat tajuavat, että oma perhe on auttamattoman tylsä, ennalta arvattava ja pitkästyttävä porukka.

Pahimmassa tapauksessa jompikumpi tai molemmat vanhemmista käyttävät suuren osan vapaa-ajastaan pukeutumalla villatakkeihin ja lukemalla lehtiä. Myös tohvelit saattavat vilahtaa ja jos lukulaseja käytetään, ne roikkuvat idoottimaisesti aivan nenänpään reunalla.

Tylsyys on epäseksikästä, puuduttavaa, vailla draaman aineksia. Moni teini päättää vanhempiaan seuratessaan viettää oman elämänsä aivan eri tavalla. Olla jotain parempaa ja suurempaa, vähintään kiinnostavampaa.

Suomea verrataan usein muihin, niin paljon hienompiin maihin. Siellä muualla autot ovat isompia ja elämä nopeampaa. Viinaa saa juoda vaikka torien suihkulähteistä ja pihvien alta ei näy edes lautanen.

Yksi vertailuissa usein vilahtava maa on Yhdysvallat. Tässä epätylsässä maassa kansalaiset kuolevat keskimäärin nuorempana ja elävät sairaampina kuin muiden rikkaiden maiden kansalaiset (Yle 15.1.2013).

Muiden maihin keskiarvoihin verrattuna muun muassa lapsikuolleisuus, HIV, onnettomuudet, huumekuolemat ja henkirikokset ovat Yhdysvalloissa selvästi suurempi ongelma.

Vuoden 2015 jatkotutkimus paljastaa, että erityisesti vähän koulutettujen valkoihoisten kuolleisuus on Yhdysvalloissa noussut kaikissa ikäryhmissä (Helsingin Sanomat 24.3.2017). Juuri nämä äänestäjät nostivat Donald Trumpin presidentiksi.

Maailmanpankin tietojen mukaan vuonna 2014 syntyneen vauvan eliniänodote on Yhdysvalloissa 79 vuotta. Suomessa eliniänodote on 81 vuotta.

Toiseen Suomea jännittävämpään valtioon, Venäjälle, syntynyt vauva elää arvion mukaan vain noin 70 vuotiaaksi. Se on noin 6 vuotta vähemmän kuin Kiinassa. Jopa Intia on jo saavuttamassa Venäjää: siellä eliniänodote on 68 vuotta.

Venäjän silloinen pääministeri Vladimir Putin arvioi vuonna 2010, että venäläisten keskimääräinen eliniänodote saadaan viiden vuoden kuluessa eli vuoteen 2015 nousemaan 71,5 vuoteen (MTV 20.04.2010).

Haaveeksi jäi. Kuten Yhdysvalloissakin, Venäjällä ongelmana ovat epäterveelliset elintavat ja erityisesti alkoholi.

Trump ja Putin ovat kaukana tylsistä, lukulasiensa asentoa korjailevista villatakkimiehistä. He ovat huipputyyppejä: metsästävät tiikereitä ja rakennuttavat kultaisia pilvenpiirtäjiä.

Myös Suomen poliitikot puhuvat mielellään huippu-tästä ja huippu-tuosta. Mutta onko huippua ilman sen heittämää varjoa? Olisiko tärkeämpää nostaa esiin se heikoin eikä vahvin kansalainen?

Näinä Syyrian sotatoimien ja Euroopan terrori-iskujen aikana tiedän ainakin, mitä itse toivon enemmän kuin mitään muuta. Että omilla lapsillani olisi tylsää.