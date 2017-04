Talkootöitä voi tehdä hyräillen tai kyräillen

Olet kotona kerrostalo-osakkeen uumenissa ja muistat yhtäkkiä, että tänään on taloyhtiön talkoot. Haravat, kottikärryt ja roskasäkit on näköjään jo kaivettu esiin. Pitäisi lähteä pois kotoa, mutta ei talkoisiin. Mitäköhän muut asukkaat ajattelevat, kun en jää pihalle hommiin?

Ah, sitä vapaaehtoisen tekemisen riemua, iloisia ilmeitä ja yhteen hiileen puhaltamista, mitä talkoot saavatkaan aikaan.

Todellisuudessa ne yhdet mummot A-rapusta ovat jo ennen talkoita käyneet taloyhtiön rappu rapulta läpi ja taivastelleet, miten vähän talkoointoa nykyajan ihmisillä enää on, kun esimerkiksi se B-rapun perhe ei varmasti tule taaskaan talkoisiin.

Toisaalla, siellä B-rapussa, joku pariskunta jupisee, että hoitovastiketta täytyy kuitenkin maksaa, kyllä sillä rahalla pitää huoltoyhtiön saada piha kuntoon.

Todella harvoin olen ollut talkoissa, joissa joku ei olisi ottanut puheeksi niitä poissaolevia, jotka eivät osallistu talkoisiin. Poissaolevista puhutaan niin, että oma erinomaisuus ja aktiivisuus talkoolaisena tulevat varmasti nostetuiksi esiin.

Talkootyö on ihan alun perin ollut naapuriapua, töitä on tehty koko kylän voimin. On esimerkiksi rakennettu jollekin perheelle talo tai korjattu navetta. Naapuriavun ansiosta kaikki ovat saaneet vähän enemmän ja pärjänneet vähän paremmin kuin yksinään olisivat pärjänneet. Joskus vuosikymmeniä sitten talkoisiin osallistuminen on ollut elinehto.

Taloyhtiön talkoisiin ei ole pakko osallistua, mutta hoitovastike on pakko maksaa. Osallistu, mutta älä osallistu siksi, että sinun pitää, vaan siksi, että haluat. Kun sinua kysytään jonkun sukulaisen tai tuttavan raksatyömaalle talkoisiin, mene ihmeessä, jos haluat auttaa. Jätä raksatalkoot väliin, jos suurinta tyydytystä talkoista saat siinä vaiheessa, kun pääset taivastelemaan jollekin kaverillesi, miten "ne yhdet" rakennuttavat taloa, mutta eivät raaski palkata työmiehiä, vaan järjestävät talkoita.

Talkootyö on korvaamattoman arvokasta. Kuulun metsästysseuraan, jossa jokaisella jäsenellä on talkoovelvoite. Jäsenen on osallistuttava kahteen talkootapahtumaan, kuten metsästysseuran majan siivoukseen, puusavottaan tai koiranäyttelyn järjestelyihin. Jos talkoisiin ei osallistu, on velvoite korvattava euroilla.

Muutaman kymmenen euron tilisiirto on hyvä vaihtoehto silloin, kun talkoisiin ei kerta kaikkiaan ehdi osallistu. Metsästysseuralle oikeiden talkootöiden tekeminen on vain paljon arvokkaampaa kuin eurot tilillä. Lasku olisi iso, jos metsästysmajan kaikki pienimmätkin ylläpitokorjaukset, polttopuiden teko ja pihan siivous pitäisi ostaa markkinahintaan.

Talkootöiden tekeminen rahankeruu mielessä jonkun aatteellisen yhdistyksen toiminnan tukemiseksi on oikeastaan ikiliikkuja. Talkootöitä tehdään, jotta saataisiin lisää rahaa ja voitaisiin järjestää yhdistyksen jäsenistölle toimintaa. Ikiliikkujan tästä yhtälöstä tekee se, että toimintaa järjestävät usein ne samat yhdistyksen jäsenet, jotka ahkerimmin osallistuvat talkoisiin.