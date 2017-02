Tieto ei olekaan valtaa

Elämä Suomessa sujuu oikein mukavasti minun ja myös tuttavieni mielestä. Ruokaa riittää, toistaiseksi terveyttäkin. Aurinko paistaa ja kevät keikkuen tulevi.

Vapaa-ajan ongelma on kyllä, se ei millään riitä kaikkeen tarvittaviin enemmän ja vähemmän tärkeisiin harrastuksiin, johon lasken metsätöiden tekemisen. Koivuntaimia aion istuttaa metsään perheen kanssa toukokuussa.

Vaikka asiat ovat hyvin, moni asia harmittaa, kun seuraa lehtiä ja telkkaria. Tietysti voisi jättää seuraamatta, mutta ei kuitenkaan voi.

Somessa olen sen verran, että tiedän, että pääosa sisällöstä on harmitonta hömpän pömppää – mutta pahimmillaan ankaraa koulukiusaamista tai kiihotusta kansan-, maakunnan- tai kunnanosaryhmää vastaan.

Some hallitsee yhä enemmän tiedonvälitystä ja vaikuttaa vaaleissakin. Suomessa tiedonvälitys toimii 99-prosenttisesti asiallisesti ja on vapaata, mutta muualla maailmassa ei suinkaan ole näin.

Diktatuureissa tiedotusvälineet ovat hallitsijapuolueen näpeissä. Näissä maissa vapaan internetin tieto olisi erittäin tarpeellinen, mutta sekin pidetään aisoissa esimerkiksi Kiinassa.

Venäjällä valta on presidentti Putinilla. Hallitsija on hankkinut tärkeimmät tiedonvälityskanavat haltuunsa, kansa katsoo teeveestä valtion kanavia ja uskoo sanomaa. Suomalaiset ovat saaneet länsimoitteista osansa esimerkiksi lastensuojelun kautta, kotimaisen dosentin suosiollisella vaikutuksella.

Venäjää seuratessa pitää katsoa tekoja, ei puheita. Puheet ovat taitavaa manipulointia, jolla kosiskellaan esimerkiksi Putinin järjestyksenpitoa ihannoivia lännen kansallisia ryhmiä.

Katsotaanpa tekoja: Krim on kaapattu, Ukrainasta irrotettu itäosa ja saatu maa sekasortoon. Syyriassa ei siviilejä säästetä. Doping on valtiojohtoista ja tuhansia on jäänyt siitä kiinni. Sotshin olympiakisojen suorituspaikkoihin pantiin miljardeja, mutta käyttöä niille ei ole.

Syrjäseutujen kerrostaloissa virutaan talvisin vailla lämpöä. Talous keskittyy raaka-aineisiin, öljyn ja kaasun tuotannon lisäämiseen ympäristöstä välittämättä. Milloin olet muuten viimeksi ostanut venäläistä merkkituotetta?

Amerikassa Trumpin äänestäjät ovat hyvin tyytyväisiä–he katsovat vain sitä kanavaa, joka kehuu presidenttiä. Jos ongelmia on, Trump syyttää mediaa ja esittää "vaihtoehtoisia faktoja".

Yalen yliopistossa tutkittiin taannoin mielipiteitä ilmastonmuutoksesta. Suurin osa republikaaneista ei tunnusta sen olevan totta. Äärikonservatiivisen teekutsuliikkeen kannattajat ovat varmoja asiasta ja sen lisäksi he katsovat, että lisää tietoa ei tarvita!

Tämä näkyy todennäköisesti Trumpin toimissa lähiaikoina, kun maan arvioidaan vetäytyvän Pariisin ilmastosopimuksesta.

Merenpinnan kohoamisesta tuli viime viikolla uutta tietoa. Se on todennäköisesti paljon arvioitua nopeampaa lähivuosikymmeninä. Maailman suurkaupungit sijaitsevat rannikoilla – pian ne ovat todella nesteessä.

Luomiskertomukseen uskoo entistä useampi.

Tiedolla on yhä vähemmän merkitystä, uskomuksilla, eristäytymisellä, muureilla ja vahvan vallalla yhä enemmän.