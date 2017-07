Toisen rompe on toisen aarre

Maailma on täynnä roinaa. Rompetta, turhaketta, krääsää. Sitä tulvii ovista ja ikkunoista. Kun osan roinasta onnistuu viemään nurkista pois, seuraavaa jo raahataan sisään marketeista. Tavara on halpaa, ja tarjontaa on enemmän kuin koskaan. Kuluttajille luodaan mielikuva, että juuri tätä tavaraa hän tarvitsee, nyt heti eikä huomenna.

Osalle ihmisistä on syntynyt roinan keskellä vastareaktio. Konmaritus on tästä hyvä esimerkki. Japanilaisen Marie Kondon julkaisemat elämänhallintaoppaat kodintavaroiden järjestämisestä iskivät kultasuoneen ja olivat myyntimenestys ympäri maailman.

Äitini hurahti konmaritukseen vuosi sitten – kuten lukuisat muut keski-ikäiset, vuosien varrella kertyneisiin tavaroihinsa kyllästyneet ihmiset. Hän selitti tohkeissaan konmarituksen periaatetta: kotiaan järjestelevän ihmisen tulee kysyä itseltään joka esineen kohdalla ”Tuottaako tämä minulle iloa?”. Jos ei tuota, esineestä tulee luopua.

Kuten niin monessa muussakin asiassa, konmarituksessakin on hyvä käyttää tervettä järkeä. Vaikka vessaharja, villaiset alushousut, klapikone tai kaiken maailman varaosat eivät varsinaisesti tuottaisi hyvää mieltä juuri sinulle, ei niitä parane silti heittää pois. Ainakaan neuvottelematta asiasta. Yksin asuvilla on tietysti helpompaa, kun on kaiken tavaransa herra ja hidalgo.

Konmarittajien kanssa on kuitenkin syytä pitää varansa. He nimittäin innostuvat helposti liikaa. Romppeen pois heittäminen voi tuottaa mielihyvää, ja osa jää jopa tähän tuntemukseen koukkuun. Ongelmana on, että tänä päivänä roinalta tuntuva tavara voikin tulevaisuudessa olla jollekin suuri aarre.

Oma suhteutumiseni roinaan muuttui muutama viikko sitten. Olin mökillämme, jonne on kasautunut tavaraa neljän sukupolven ajalta. Aloin käydä esineitä systemaattisesti läpi. Tutkin vintin, varastorakennuksen, autotallin, kirjaston ja kaappeja. Tavaraa löytyi, ja paljon – mutta iso osa niistä oli kiinnostavia. Ne kertoivat sukumme ja vanhan talon historiasta, sen aikakauden elämästä. Osa tavaroista herätti rakkaita muistoja, osa taas toi minulle aivan uutta tietoa esimerkiksi mummini ja vaarini elämästä ennen syntymääni.

Oikea aarre oli mökin vanha vieraskirja. Kuinka mielenkiintoista olikaan lukea vuosikymmenien ajalta sukumme kuulumisia ja mökkitouhuja! Mummini kirjoitti, kuinka hän lapsenlapsiaan nukuttaessaan olisi halunnut elämän olevan kuin videonauhuri. Jotta voisi juuri nyt painaa pause- nappulaa ja nauttia tästä pienestä, mutta hänelle niin tärkeästä hetkestä hieman pidempään. Se pysäytti.

Monella lukijoistamme on tiloja, jotka ovat olleet useiden sukupolvien omistuksessa. Tehkää tutkimusretki talon ullakolle. Silmäilkää vanhat valokuva-albumit läpi. Arvos­takaa vanhoja, aiemmilta sukupolvilta jääneitä tavaroita. Ja lisäksi, kehittäkää välillä valokuvia, etteivät ne jää vain koneelle ja painu unohduksiin.

Edesmenneiltä, rakkailta ihmisiltä ei voi enää kysyä heidän elämästään. Tämän takia on tärkeää, että ihmiset jättävät jotain jälkeensä. Oli se sitten kirjoituksia, esineitä tai valokuvia. Kaikkea rompetta ei kannata hävittää.