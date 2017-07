Uneton kesäyö

Valoa tihkuva kesäyö on runollinen ja romanttinen, mahdollisuuksia pullollaan oleva pohjoisen luonnon ihme. Ainakin niille, jotka saavat nauttia lomasta.

Yöttömyys voi monelle kesän ajan työssäkäyvälle puolestaan merkitä liian vähäisiä unia ja mahdottoman pitkiltä tuntuvia työpäiviä.

Tämän lehden lukijakunnasta moni työllistää itse itsensä ja tekee töitä niin kauan kuin valoa riittää. Ja kesällähän sitä riittää. Miten nukkua, kun valo tunkeutuu verhojen reunojen väleistä ja herättää klo 2:45 pohtimaan seuraavaa päivää tai sitä, miten harmillista on, kun ei saa lomailla Suomen kauneimpana vuodenaikana?

Itse kuulun näihin herkästi heräileviin nukkujiin, joille kesätyö merkitsee ansion ja kiinnostavien kokemusten lisäksi myös uupumusta unettomuuden iskiessä. Lääkäriin on turha mennä, jos unettomuus on vain tilapäistä, eli kuten minun tapauksessani vain muutamana yönä viikossa iskevää aamuyöheräämistä. Näin terveyskeskuksesta minulle sanottiin.

Unesta ja sen tärkeydestä puhutaan paljon, mutta joskus tuntuu siltä, etteivät muut ota vakavasti omaa unettomuuden kokemusta. Oli ongelmana sitten univaje tai joku muu mieltä askarruttava vaiva, niin sen vähättely ei ainakaan auta. Vaikkei toisen vaikeuksia ymmärtäisi tai osaisi auttaa, voi niihin suhtautua myötätunnolla. Sitä voisi opetella itseäänkin kohtaan tuntemaan.

Univaikeuksista kärsiminen on hyvin tavallinen ongelma. Sen takia monelta löytyy siihen monenmoisia ratkaisuehdotuksia. Itse olen kokeillut kaikkia seuraavia keinoja, niin yhdessä kuin erikseen:

lämmin iltasuihku ennen nukkumaanmenoa, pimentävien yösilmälappujen käyttäminen, pimennysverhot, uusi tyyny, lihaksia rentouttavien ja sydämen sykettä rauhoittavien laventeliöljytippojen käyttäminen, rentouttavan kipuöljyn hierominen hartioihin ennen nukkumaanmenoa, iltapalaksi banaanin syöminen maidon kera, melatoniinin syöminen, ikkunan auki pitäminen raikkaan ilman takaamiseksi, korvatulpat ja yöllä heräämisen sattuessa mielen päällä pyörivien ajatusten ylös kirjoittaminen.

Nukkumisen vaikeudet vaihtelevat stressiperäisestä aamuyöheräilystä nukahtamisvaikeuksiin ja painajaisten näkemisestä koko yön valvomiseen. Myös se, miten kukin näihin tilanteisiin reagoi, on vaihtelevaa. Joku selviää viiden tunnin yöunilla kaksi viikkoa hyvin, kunnes yhtäkkiä romahtaa, joku toinen on uupumuksen vallassa yhden alle kahdeksan tuntia nukutun yön jälkeen. Itse olen viiden tunnin unien jäljiltä äreä, itkuherkkä, huonomuistinen, hidas, huolimaton ja epäsosiaalinen. Ei varsinaisesti mikään työnantajan unelma-alainen.

Omassa tapauksessani voin olla kiitollinen siitä, että vähäunisia öitä kertyy yleensä yhdestä kolmeen viikossa, ja muuten nukun itselleni sopivan verran. Vaikea kuvitella, miten ne henkilöt pärjäävät työssään ja elämässään, joilla univaikeudet seuraavat yöstä toiseen vuodenajasta riippumatta.

Siksi on hyvä, että työpaikkoja sekä työtehtäviä on erilaisia ja että loman pitämisestä huolehditaan. On koko yhteiskunnan etu, että yksilölliset erot huomioidaan. Niin nukkumisessa kuin muutenkin.