Uusi viikko, uusi hallitus?

Alkavaa viikkoa on luonnehdittu hallituksen piinaviikoksi. Mielestäni kyse on pikemminkin kaksi vuotta kestäneen piinan huipentumasta. Hallitus selviää siitä, jos on selvitäkseen.

Viikonloppuna koolla oleva perussuomalaisen puoluekokous ei varsinaisesti päätä hallituksen kohtalosta, mutta puolueen henkilövalinnoilla on kiistaton vaikutus Juha Sipilän hallituksen toimintaan.

Miten tähän on tultu? Hallituksen työkuntoa on epäilty enemmän tai vähemmän koko sen olemassaolon ajan. Jos pääministeriltä pyytää tilannearvioin, hän todennäköisesti kieltää huonon ilmapiirin ja toteaa lopuksi, että kyllä tästäkin selvitään. Näin on kuultu monta kertaa.

Politiikassa asiat ovat monesti sitä miltä ne näyttävät. Riehakkaan alkutaipaleen jälkeen isoja päätöksiä on venytetty ja sittemmin vedetty hautumaan tai kokonaan peruttu.

Kerrattakoon lyhyesti: pakkolait, eläkeläisten asumistuen korotukset, hoitajamitoitukset ja päivähoitomaksujen korotukset ja venevero. Rinnalla on tietysti tehty myös isoja ja positiivisia taloutta tervehdyttäviä päätöksiä, kuten leikkauksia.

Mieleen ovat silti jääneet peruutukset – unohtamatta Sipilän kompurointia mediassa.

Työskentelyn perimmäinen ohjenuora on ollut vaalikauden alussa sovittu hallitusohjelma. On osoittautunut taas kerran, että sen päivittäminen on vaikeaa kesken kauden.

Hallitus haluaisi olla ketterä ja dynaaminen, mutta aikaa on tuhraantunut jatkuvissa hallituksen ja hallituspuolueiden sisäisissä nahinoissa.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) yritti olla uudistaja, kun hän halusi poistaa autoveron. Puoliväliriihessä kokoomus halusi uudistaa perhevapaita, mutta ulkoministeri Timo Soini (ps.) torppasi aikeet hallituskolmikossa.

Muutama viikko sitten perussuomalaisten sisällä kipuiltiin hyväksytyn – ja kertaalleen jo hylätynkin – hallintarekisterin vuoksi. Viime viikolla taas ministeri Sampo Terho väläytti ministeriaitiosta EU-jäsenäänestystä tulevaisuudessa. Hänellä ei ollut halukaan toimia yhdessä rintamassa.

Aika monen hallituskollegan kuppi meni nurin. Kuten on mennyt parjatun viinalain käsittelyssä.

Alkoholilain uudistamisesta on sovittu hallitusohjelmassa, mutta viime metreillä hanke kaatui. Onko tähän syypää keskusta vai perussuomalaiset, voi kukin itse päätellä.

Omatuntoäänestystä vaativien keskustalaisten kipuilu tuotti kuitenkin tulosta. Asiaa puidaan vielä hallitustrion puheenjohtajien pöydässä. Sipilä totesi kiistasta tyylinsä mukaisesti, että "eiköhän me tämäkin ratkaista".

Miten hallituksen lopulta käy ensi viikonlopun jälkeen? Vaihtoehtoja on muutamia:

1) Sampo Terho valitaan persujen puheenjohtajaksi sunnuntaina. Uusi hillotolppa pitää miehen tyytyväisenä ja hallituksen vaellus jatkuu ennallaan.

2) Jussi Halla-aho voittaa ja Timo Soini saa lähdön hallituksesta. Uusi persupomo ajautuu heti törmäyskurssille ohjelmaneuvotteluissa. Hallitus kaatuu ja Sipilä etsii vähemmistöhallitukselle tukea muualta.

3) Halla-aho voittaa ja ymmärtää voitonpuheessaan hallitustyön vastuullisuuden. Ministerikierrätyksen jälkeen hallituksella on edessään entistä värikkäämpi taival.