Vanhuus ja viiraus käyvät käsi kädessä

Parikymppistä ei oteta vakavasti. Puuttuu elämänkokemus.

Kolmekymmentä täyttänyt on jo varteenotettava. Kokemusta hiukan. Oppimis- ja sopeutumiskyky vielä kohdallaan.

Nelikymppinen on osoittanut, mistä aineksista hänet on kasattu. Jos on hyviä vuosia takana, niitä on vielä edessäkin.

Viisikymmentä vuotta ei kauhistuta aivan kaikkia, mutta on monille jo liikaa.

Kuusikymppistä ei kannata enää ottaa vakavasti. Painuu kohta eläkkeen unholaan.

70 ja vanhemmat. Asioistasi puhutaan pääsi yli.

Ennen viisauden katsottiin kasvavan kokemuksen myötä. Nyt vaaditaan muutosketteryyttä. Iän tuoma harkintakyky on haitaksi.

Kun oma ikäni alkaa enää vähän aikaa numerolla viisi ja markkina-arvoni painuu pakkaselle, on ehkä myöhäistä kertoa, minkä luulen olevan tärkeää. Kerron kumminkin.

Aloitetaan: Ajattele ihan itse tehdessäsi päätöksiä. Siis heti, kun olet kuunnellut muiden tiedot ja kannat.

Älä kuitenkaan luota kaikkiin, jotka sanovat olevansa asiantuntijoita. Pahimpia harhaanjohtajia ovat ne, jotka uskovat vahvimmin olevansa oikeassa. Ilman itsensä epäilyä ei tunnista totuutta.

Jotkut myös alkavat kuvitella olevansa muita parempia, kun heille antaa kersantin natsat tai liittää ammattinimikkeen perään sanan päällikkö. Vaikka nimitys olisi pelkkä sattuma tai peräti vahinko.

Muista, että jos pahuus ei jollain tavalla kannattaisi, kaikki olisivat hyviä. Historia on osoittanut ja tämä päivä osoittaa, että valtaan pyrkijällä ei aina ole hyvää tarkoitusta.

Samalla avaimella kun aukeaa sekä taivaan että helvetin portti.

Toiseksi: Kerran saavutettu voitto ei ole pysyvää. Aina joku vääntää jo sovittua asiaa uuteen muotoon. Vaali siis oikeaksi uskomaasi asiaa, mutta ole valmis muuttumaan tosiasioiden edessä.

Kolmanneksi: Jos haluat elää värikkään elämän, älä kohtaa romania, pakolaista, homoa, kommunistia äläkä oikeistoradikaaliakaan; kohtaa pelkkä ihminen. Saatat menettää hienon tilaisuuden, jos katsot joukkoleimaa, jonka muut ovat lyöneet yksilöön.

Neljänneksi: Malta tehdä aloittamasi työ kunnolla. Kiirehtimällä syntyy vahinkoa. Tämä tuntuu unohtuneen jopa viisailta ministereiltämme.

Malttamattomuus tosin on myös voima, joka vie eteenpäin, mutta se voi myös tuhota paljon – lopulta jopa saattaa koko ihmiskunnan sukupuuttoon.

Sukupuuton voinee välttää elämällä kunnioittaen kaikkea elollista ja elotonta. Joku on sanonut: "Elä niin, että lähtiessäsi tämä maailma jää vähän paremmaksi paikaksi kuin se oli tänne syntyessäsi."

Harkitse siis, millä ja miten paljon liikut, mitä tavaroita tarvitset, miten käytät luonnonvaroja: fosforia, energiaa, metalleja ja kaikkea muuta.

Viidenneksi: Pyri tasapuolisuuteen edes omassa elämässäsi. Maailma kyllä huolehtii epätasa-arvosta.

Automaatio globaalissa maailmassa ajaa väkeä mäkituvalle ja lopulta vaivaistalolle. Hyödyn saa se, joka omistaa robotin.

Lopuksi: Älä usko niitä, jotka sanovat, ettei ole vaihtoehtoja. Joko heillä ei ole mielikuvitusta tai sitten heillä on asiassa oma lehmä syvällä ojassa.

Vielä kun osaisin elää näiden oppien mukaan. Enkä vain hurskastella.