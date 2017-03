Verkosta pudonneet

Olin helmikuussa sukulaisvanhuksen hautajaisissa. Siellä vainajan ikätoveri piti puheen, jossa hän puhui meille nuoremmille siitä, miten vanhukset ovat pudonneet tämän yhteiskunnan ulkopuolelle. Nämä sitkeät ihmiset, jotka ovat rakentaneet tämän maan, selvinneet sodista ja pula-ajasta ja eläneet aikaa, jolloin ei ollut joka kodissa radiota, saati televisiota – koska sellaista ei vielä ollut keksittykään, nämä ihmiset kokevat, että he eivät enää pysy mukana.

Nyt joka paikassa sanotaan, että katso netistä, tämä vanhus huokaisi.

Näin on todella käynyt. Monet vanhukset eivät enää pysty hoitamaan esimerkiksi omia pankkiasioitaan ilman kohtuutonta vaivaa ja kustannuksia. Heillä ei ole tietokonetta eikä älykännykkää. Pankkikonttorit ovat harventuneet, aukioloajat lyhentyneet ja jos konttoriin pääsee jollain kyydillä, niin siellä asioiden toimittaminen maksaa.

Omalle 87-vuotiaalle äidilleni laskujen maksaminen alkoi käydä vaivalloiseksi. Sovimme pankkitapaamisen virkailijan kanssa ja hankimme verkkopankkitunnukset ja minulle valtuudet hoitaa äidin pankkiasioita. Ajattelin muuttaa hänen laskunsa e-laskuiksi eli sähköisesti veloitettavaksi.

Kun menin verkkopankkiin, siellä kysyttiin, miten laskuista halutaan tieto: sähköpostitse, jolloin tiedonanto on ilmainen, vai tekstiviestillä kännykkään, jolloin tiedonanto on maksullinen.

Äitini ei osaa käyttää sähköpostia eikä hän osaa enää avata tekstiviestejäkään saati sitten, että haluaisi maksaa saamastaan laskusta. Minun sähköpostiosoitteeni ei kelvannut, koska en ole tilin pääomistaja. E-laskuiksi muuttaminen ei siten onnistunut, sillä toki ihminen haluaa häneltä veloitettavista laskuista tiedon.

Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten voi joutua järjestelmän ulkopuolelle.

Sama ulkopuolisuuden tunne tulee vastaan televisiota katsellessa. Onko ärsyttävämpää lausetta uutistenlukijan suusta kuin että "Asiasta lisää nettisivuillamme?" Heitellään kiinnostavia aiheita, joita henkilö, joka ei käytä tietokonetta, ei pääse katsomaan. Vaikka kuinka olisi maksanut lupamaksut ja haluaisi seurata aikaansa.

Entä, kun vanhuksen täytyy mennä sairaalaan — ajanvaraus onnistuu kätevästi netissä, mutta siihen tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Vanhuksen vaihtoehto on soittaa ja jonottaa. Jos vain löytää jostain puhelinnumeron, sillä sitäkin pitää etsiä netistä.

Veroilmoituksen tekeminen on oma lukunsa. Sehän onnistuu helposti netissä, mutta jos nettiä ei ole, tulee taas ongelma. Ennen apua sai tutuilta verovirkailijoilta verotoimistosta, mutta ei pikkukunnissa enää verotoimistoja ole.

Jos vanhus haluaisi matkustaa edullisesti, halvimmat liput löytyvät internetistä. Esimerkiksi Onnibussissa bussista rahalla ostettu lippu saattaa maksaa kolme kertaa enemmän kuin nettilippu.

On ehdottoman tarpeen, että vanhuksille on nettineuvontaa, mutta on myös hyväksyttävä, että kaikki ikäihmiset eivät sähköiseen asiointiin opi tai pysty. Heitä varten on säilytettävä vaihtoehdot.