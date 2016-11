Veronmaksajaa syytä arvostaa

Verotiedot on taas julkaistu. Hyvätuloisten ansiot on läpivalaistu, mutta kohupäivän klangi on osin muuttunut. Tulojen päivittelyn ohella esille on noussut toinen näkökulma, verojen maksu. Hyvinvointiyhteiskunnan, demokratian toteutumisen ja suurta yleisöä koskevan arvokeskustelun näkökulmasta tämän suuntauksen soisi jatkuvan ja vahvistuvan.

Erityisesti kannattaa seurata ja arvostaa niitä yrityksiä, jotka maksavat veronsa Suomeen. Veronmaksu ei ole yritystoiminnan tärkein tavoite, mutta on aivan kohtuullista, että hyvästä tuloksesta myös maksetaan veroja sinne, missä tuottokin on syntynyt.

Ilman toimivaa yhteiskuntaa ei ole toimivaa elinkeinoelämää. Yhtä lailla yhtälön voi kääntää toisinpäin. Jos elinkeinoelämällä ei mene hyvin, ei mene muillakaan. Hyvinvointi on ansaittava joka päivä.

Eniten veroa, lähes 250 miljoona euroa, Suomeen maksoi Osuuspankkiryhmä. Myös Panama-papereiden yhteydessä pahasti siipeensä saanut Nordea oli Suomessa kymmenen suurimman veronmaksajan joukossa. Hyvään tuloskuntoon yltäneet metsäjätit UPM ja Metsä Fibre maksoivat molemmat yli 60 miljoonaa, mutta jäivät yhteenlaskettunakin alle peliyhtiö Supercellin 176 miljoonan veropotille.

Ulkomaisista yhtiöistä Bayer maksoi Suomeen yli 100 miljoonaa euroa. Kärkijoukkoon ylsivät kotimarkkinayhtiöistä myös Kesko ja Elisa.

Suomalaisten yhtiöiden kannattaisi tehdä veronmaksustaan hyve. Maksetuista veroista kannattaa kertoa arkailematta ja selkä suorassa. Kallis harrastus se toki on, mutta yhteiskuntavastuun näkökulmasta sen soisi tuottavan panostuksen takaisin. Samalla huomion ja läpivalaisun kohteeksi nousevat myös helposti ne yritykset, jotka syystä tai toisesta eivät näin tee.

Osa suuria tuloja saaneista yksityishenkilöistä on tämän jo tehnyt. Aiemmin peliyhtiöiden nuoret johtajat ovat avoimesti todenneet haluavansa maksaa voitoistaan verot Suomeen. He ovat kokeneet saaneensa tältä maalta eväät menestykseensä.

Huomiota herättävää on se, että erityisesti nuoret ja menestyneet haluavat maksaa veronsa tänne ja kertoa siitä. Niin tekevät toki myös monet vanhemmatkin, vaikka osa on valinnut ratkaisuksi muuton Portugaliin tai vaikkapa vain Ruotsiin.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan olisi myös arvostettava suurimpia kannattajiaan. Olisi liian naiivia ajatella, että pelkkä suomalaisuus oikeuttaisi vaatimaan jäseniltään sellaista kannatusmaksua, joka ei ole millään tavalla vertailukelpoinen kivikovien kansainvälisten kilpailijoiden kanssa.

Tällä hetkellä oma hyvinvointimme perustuu alkaneesta talouskasvusta huolimatta velalle. Näin ei tietenkään voi pysyvästi olla. Parasta olisi toki saada aikaan sellaista talouskasvua, joka lisäisi kansan varallisuutta ja veronmaksukykyä. Sitä odotellessa verotus on pitkälti nollasummapeliä. Jos joku maksaa vähemmän, muut maksavat enemmän.

Verotietojen avoimuus puolustaa paikkaansa tässäkin mielessä. On hyvä tietää, ketkä hyvinvointivaltion kulut maksavat. Hyvätuloiset, jotka maksavat veronsa Suomeen, ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä. Kadehtia ei kannata, vaan toivoa, että heitä olisi paljon enemmän.