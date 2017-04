Vihreiltä voi nyt vaatia

Kun vihreät saivat vaalivoiton, paine heitä kohtaan kasvaa. On syytäkin. Erityisesti maakunnissa on kysyttävä, miten vihreät aikovat säilyttää maaseutukuntien elinvoiman. Vai aikovatko?

Punavihreä liike oli sunnuntain vaalien suurin voittaja. Erityisesti vihreiden puheenjohtajalle Ville Niinistölle päivä oli ikimuistoinen. Niinistö saavutti vaalituloksen, joka vei hänen puolueensa vihreän liikkeen eurooppalaiseksi kärjeksi. Myös vasemmistoliiton Li Andersson vei puolueensa vaalivoittoon.

Kesällä paikkansa jättävän Niinistön saavutusta voi pitää huomionarvoisena myös siitä syystä, että vihreiden noustessa perussuomalaisten takki tyhjeni. Vihreitäkin voi halutessaan pitää populistisena liikkeenä, mutta oikeistonationalisteihin vertaantuvan perussuomalaisten rökäletappio on myös kansainvälinen uutinen.

Kun Eurooppa kouristelee maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ja kansainvälisen terrorismin kanssa, myös Suomen tässä suhteessa maltillinen vaalitulos on kiinnostava.

Vaikka vihreiden vaalikamppailussa koulutussäästöt nousivat vahvasti esille, kunnallispolitiikassa niillä ei ole vastaavaa merkitystä. Sen sijaan ilmastonmuutokseen ja yleensä ympäristökysymyksiin liittyvät asiat ovat olennaisia.

Tavoitteistakaan ei yleensä ole epäselvyyttä, mutta keinoista on. Erityisesti elinkeinopolitiikan osalta vihreitä kannattaa haastaa. Millä tavalla vihreät aikovat turvata maatalouden toimintaedellytykset ja kannattavuuden nykyisessä raastavan hankalassa markkinatilanteessa?

Metsätalouden osalta vihreät ovat suhtautuneet kriittisesti hallituksen biopolttoainehankkeisiin. Fossiilisten korvaamista uusiutuvalla puulla ei sinällään kiistetä, mutta aikajänne on ongelma. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta metsän hiilinielu ei vihreiden mielestä uusiudu hakkuiden jälkeen riittävän nopeasti.

Kuitenkin metsätalous on tällä hetkellä ala, joka tuottaa maakuntiin työtä ja verotuloja. Se myös vetää tehokkaasti Suomea ylös talouden taantumasta. Jos tätä hidastetaan, millä tavalla Suomi yleensä pystyy vastaamaan vastuullisuudestaan ja kestävästä kehityksestä millään alalla?

Vihervasemmiston menestys vaikuttaa myös seuraaviin eduskuntavaaleihin valmistautuvien hallituspuolueiden politiikkaan. Myös johtavan oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ennätti jo väläyttää yhteistyötä vaalivoittajien kanssa. Millaisen vivun vihreiden ja vasemmistoliiton menestys saa aikaan, on vielä näkemättä.

Kaupungistuminen, tiivis yhdyskuntarakenne ja metropolialueen menestys ovat vihreiden kannattajien suosimia aiheita. Kun kokoomuksen metropolimies Jan Vapaavuori saavutti samaan aikaan rökälevoiton Helsingissä, pääkaupunkiseudun ja muun maan vastakkainasettelu vahvistui laakista.

Maakuntien ja maaseudun asukkaiden kannattaa olla nyt tarkkana. Sekä vihreiltä, vasemmistoliitolta että vaalien ykköspuolueelta kokoomukselta on vaadittava vastuullista aluepolitiikkaa. Vuoropuhelu ja rakentava argumentaatio vaalivoittajien kanssa on saatava aikaan. Jos vihervasemmisto ja kokoomus eivät kanna maakunnista omaa vastuutaan, jälki on tuhoisaa.