Nastolassa toimivasta aluejohtokunnasta on hyviä kokemuksia. Vastaavat kokeilut eri puolilla Suomea ovat kuitenkin kuivuneet kokoon.

Aluejohtokunta on ylhäältä määrätty toimielin alueelle, ja sen onnistuminen on suurelta osin kiinni siitä millaisia jäseniä aluejohtokunnassa on. Usein aluejohtokunnan jäsenet nimetään poliittisin perustein.

Lisäksi aluejohtokunta lisää kunnan/kaupungin byrokratiaa. Monesti aluejohtokunta toimii vain silloin kun sillä on paljon rahaa käytössä.

Parempi tapa olisi hyödyntää jo olemassa olevia kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä, jotka ovat syntyneet vapaaehtoisesti kylän asukkaiden aktiivisuudesta ja halusta vaikuttaa oman asuinympäristönsä viihtyisyyteen. Yhdistyksissä politiikka ei ole päällimmäisenä asiana.

Yhdistykset parantavat ja kehittävät asuinalueensa yhteisöllisyyttä ja talkoohenkeä. Näiden yhdistysten hyödyntäminen olisi myös kunnalle/kaupungille edullisempaa panos-tuotos vertailussa.

Kunnan lautakunnat velvoitettaisiin kysymään aina kylän tai kaupunginosan yhdistyksen mielipidettä – lausuntoa päätökseen, joka koskee heidän asuinaluettaan.

Kunta/kaupunki voisi vuosittain palkita aktiivisimman, omaa asuinaluettaan kehittäneen yhdistyksen. Uskon että tämä käytäntö synnyttäisi uusia yhdistyksiä myös niille asuinalueille, joissa sitä vielä ei ole.

Minulla on monia esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä kunnan ja kyläyhdistyksen kesken. On tehty pyöräteitä, katujen valaistuksia, luontopolkuja ja kylätaloja niin, että kunnan panostus on ollut alle puolet kustannuksista. Kyläyhdistys on hankkinut lopun rahoituksen ja talkootyön.

Ei kannata aina odottaa mitä kunta tai kaupunki tekee minun hyväkseni. Kannattaa myös miettiä mitä minä voisin tehdä kotiseutuni hyväksi.

Kylien ja kaupunginosien kehittämisen puolesta,

Luomupekka Rusila

Heinola