Tulevaisuus on sähköauton

Palstalla on toivottu biokaasun käytön lisäämistä liikenteessä. Tämä on turha välivaiheinvestointi, sillä polttomoottori on polttomoottori vaikka biokaasulla kulkisikin.

Polttomoottorissa lämpöenergia muutetaan mekaaniseksi prosessilla, jonka hyötysuhde on kehno. Lisäksi moottori toimii imu- ja pakoputkistoresonanssien takia hyvin vain tietyllä nopeusalueella, jonka takia tarvitaan lisää kitkaa tuova vaihteisto.

Naulana arkkuun tulee tosiasia, ettei liike-energiaa voida muuttaa takaisin polttoaineeksi, vaan se muutetaan jarruissa lämmöksi.

Näistä syistä sähköauton kokonaishyötysuhde on moninkertainen polttomoottoriautoon verrattuna.

Nestemäisiä biopolttoaineita kannattaa sekoittaa fossiilisiin, jotta nykyisen autokannan päästöt laskevat, kuten jo tehdään. Biopolttoaineita voi myös käyttää lämmitykseen, missä prosessin hyötysuhde on parempi.

Parasta olisi, jos kehitettäisiin kerosiinia korvaava biopolttoaine, jotta raakaöljyn tislaamista voidaan vähentää sähköautojen lisääntyessä tulevaisuudessa. Kaupalliset lentokoneet kun eivät lennä sähköllä pitkään aikaan.

Anders Weckström

Loviisa