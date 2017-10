Suomessa on paljon hoitamattomia metsiä

Ajelimme kesän aikana muutaman pidemmän lenkin täällä armaassa Suomen maassamme. Ensimmäinen retki oli Kempele-Kuopio-Juva-Imatra ja jatkui muutaman päivän päästä Lahti-Loimaa-Lapua-Kempele.

Kiinnitimme huomiota siihen, että teiden varsilla oli valtavat määrät hoitamatonta metsää. Oli todella tiheää metsää, jossa puut eivät saaneet kasvutilaa. Oli jonkin verran harvennettua aina välillä ja paikoin todella hienosti hoidettua männikköä tai koivikkojakin. Harvemmin hyvää kuusikkoa tuli vastaan.

Miksi näin on? Onko se syynä, että omistajat ovat iäkkäitä eikä ole kykyä hoitaa omistamaansa? Onko perikunta niin riitainen, ettei mitään voi tehdä? Lieneekö omistaja valtio, kunta tai joku satojatuhansia hehtaareita metsää omistava yritys, jolle ei ole väliä mitä metsässä tapahtuu?

On olemassa metsänhoitoyhdistyksiä, joilla ainakin aikaisemmin oli valtaa saada metsät hyvään kuntoon. Nyt näyttää riittävän, että laitetaan hakkuuaukkoihin uusia taimia, joita ei sitten hoideta. Saadaan määräykset hoidettua. Se tuntuu usein riittävän eikä enää sitten olekaan väliä millään. Onko tässä mitään tehtävissä?

On ja se lienee, että vaikkapa tämä lehti aloittaa kampanjan hyvän metsänhoidon puolesta, kampanjan keston tulee olla vähintään 20 vuotta jotta saadaan tuloksia aikaan. Mukaan pitää saada monia osapuolia, metsänhoitoyhdistykset, puuta käyttävät yritykset ja valtio. Kampanja vaatii ponnistuksia ja varoja, niitähän valtiolla ja puunjalostusyrityksillä on aivan riittävästi, on vain tahdosta kiinni.

Toinen pidempi matka suuntautui Kempele-Jyväskylä-Sipoo-Mänttä-Lapua-Kempele reitille. Samanlaista oli tälläkin reitillä. Paikoin oli hyvin hoidettua metsää, komeita männiköitä vaikkapa Alahärmän tienoilla. Etelä-Pohjanmaalla näkyi useinkin todella komeita metsiköitä tien varrella. Ilmeisesti sielläpäin asiaa osataan hoitaa oikein.

Itse en metsien kanssa ole ollut tekemisissä kuin poikasena. Talvella ajettiin metsästä rankoja tulevan vuoden tarpeiksi, ja kesällä ne piti meidän kolmen veljeksen tehdä hellapuiksi ja saunapuiksi.

Valto Salonperä

Kempele