Maakuntauudistus pitää toteuttaa

Vastakkainasettelun aika on tullut taas ja rytinällä. Helsingin uusi pormestari Jan Vapaavuori ei ole tyytyväinen Suomen Kuntaliittoon, eikä maan hallitukseen. Helsingillä ja muilla suurilla kaupungeilla ei ole hänen mielestään riittävän suurta erityisasemaa.

Vapaavuori on päättänyt toimia. Suomen resurssit on jaettava uudestaan. C21-ryhmä eli kaksikymmentäyksi suurinta kaupunkia on kokoontunut Helsingissä tarkoituksenaan muuttaa hallituksen esitystä.

Maakuntamalli antaisi itsenäistä päätösvaltaa maakuntavaltuustoille, mutta niissä pöydissä istuvat myös pienten kuntien poliitikot. Vapaavuori ja C21-ryhmä haluavat panostaa kaupunkipolitiikkaan ja vaativat suurempia investointeja itselleen.

Mitä ilmeisimmin kokoomus odottaa kärsivällisesti presidentinvaaleja ja Sauli Niinistölle murskavoittoa, jota voidaan hyödyntää maakuntauudistus- ja sote-neuvotteluissa. C21-ryhmän kaupunkipolitiikkansa perustuu ajatukseen: Vain kaupungeissa voi saada taloudellista kasvua aikaan. Maaseudulla investoinnit menevät hukkaan. Kaupungit elättävät maaseutua. Kaupungit ovat menestyksen kehtoja, jonne tulee keskittää investoinnit. Isommat kaupungit ovat kokoomuksen, demarien ja vihreitten hallussa.

Demokratia on arvokas asia yhteiskuntarauhan ja -kehityksen kannalta. Muut Pohjoismaat ja läntiset demokraattisesti järjestäytyneet valtiot ovat jo vuosikymmeniä perustaneet yhteiskuntiensa hallinnon maakuntamalliin.

Suomi on ollut poikkeustapaus Länsi-Euroopassa ja Pohjolassa. Suomalainen maaseutu ja seutukaupungit ovat todella nyt vaarassa joutua näivetyspolitiikan uhriksi, mikäli demokraattinen maakuntauudistus kaadetaan tai vesitetään.

Suomalaista demokratiaa ja kansalaisten yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa siirtymällä maakunnissa eurooppalaiseen demokraattiseen hallintomallin.

Markku J. Forss

emeritus kunnanjohtaja

Vesanto