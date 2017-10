Tekijä- ja tutkimuspula biotaloudessa

Biotaloudesta toivotaan tulevaisuuden keskeistä talouden ja koko yhteiskunnan toimijaa.

Jo vuosikymmenet alan koulutus on kehittynyt eri suuntaan. Koko biotalousalan koulutusta on vähennetty ja laatutavoitetta laskettu. Eri koulutusalojen välisessä kilpailussa biotalouden mahdollisuuksien markkinointi nuorille ammattiurana on epäonnistunut.

Esimerkiksi puuteollisuuden koulutus- ja rekrytointiongelmat nousivat esille jo vuosikymmeniä sitten. Monta koulutusuraa on suljettu teknillistä korkeakoulua myöten.

Projekteja ongelman ratkaisemiseksi on ainakin ollut riittämiin. Arjessa asiat ovat edenneet päinvastaiseen suuntaan. Tämä on hämmästyttävää tällä ilmastonmuutoksen torjunnan ja Suomen viennin nettovaikutuksen keskeisellä toimialalla.

Miksi näin on käynyt? Syitä on paljon. Yksi syy nousee selkeästi esille. Biotalouden piirissä toimivat kymmenet aatteelliset, ammatilliset ja elinkeinojärjestöt nukkuvat, mutta samanaikaisesti kauhistelevat syntynyttä tilannetta.

Vaikerointi, kokoustaminen kabineteissa ja illalliset eivät edistä koulutus- ja tutkimusongelman ratkaisua jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Yhteistä surua kollektiivinen huokailu saattaa kyllä lievittää?

Mikä neuvoksi? Raha on tässä asiassa toimiva konsultti. Lahjoitusrahan voimalla teollisuus ratkaisi puuteollisuuden koulutusongelman jo Suomen itsenäisyyden alkuvuosina, kun osaajista oli huutava puute nopeasti laajenevassa sahateollisuudessa. Vuonna 1921 Viipurissa käynnistyi ammattilaisten koulutus sahateollisuuden lahjoitusvaroin. Tästä alkoi upea menestys, johon valtiovaltakin tuli myöhemmin suurin panostuksin mukaan.

Nykyisillä sadoilla biotalouden toimijoilla on voimavarat ratkaista koulutus-, tutkimus- ja rekrytointiongelma lahjoitusrahalla ja imagon kohottamisella, jos ongelma koetaan tärkeäksi. On syytä olettaa, että julkiset toimijat haluavat tulla mukaan biotalousalan vauhdikkaampaan kehitystyöhön metsäteollisuudesta biokaasutukseen ja uusiin kemian tuotteisiin saakka.

Toimialaa vahingoittava vuosikymmenet kestäneen vaikeroinnin lopettaminen ei ainakaan maksa mitään.

Tapio Rissanen

tietokirjailija