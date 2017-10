Kannattamatonta ei kannata tukea

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on suivaantunut S-ryhmän liian halvoista ruuan hinnoista (MT. 16.10.) Hän ei todella taida ymmärtää, että hinnat markkinataloudessa määräytyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella.

S-ryhmän tehtävänä on myydä omistajilleen ruokaa mahdollisimman edullisesti. Voidakseen toteuttaa tehtäväänsä on sen pyrittävä ostamaan elintarvikkeet mahdollisimman halvalla.

Suomessa tuotetuiden elintarvikkeiden ainoina valtteina ovat puhtaus ja ekologisuus. Jos niistä tingitään, eli Marttilaa lainaten, otetaan mukaan salmonella ja löysennetään eläinsuojelulakia, joutuu tuottaja myymään tuotteensa vieläkin halvemmalla, koska hän on silloin samalla viivalla ulkomaisen tuottajan kanssa.

Olen ymmärtänyt, että jo nyt puolet viljelijän saamasta tulosta on maataloustukea. Marttila taitaa uskoa, että tukia voidaan vielä lisätä.

On tärkeää, että Suomi turvaa ruuan omavaraisuuden. Siihen tarvitaan varmasti maataloustukia, koska maataloutta tuetaan lähes jokaisessa maassa. Mitään järkeä ei kuitenkaan ole siinä, että tuemme kannattamatonta tuotantoa.

Elinkeinotoiminnassa on normaalia, että kannattamattomat toimijat lopettavat tai tekevät konkurssin. Maataloudessa kannattamattomiakin yrityksiä pidetään hengissä tukien avulla. Tästä seuraa, että tuottajahinnat eivät nouse. Kun tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, hinnat laskevat. Kun tarjonta vähenee, myös hinnat nousevat. Se on ainoa oikea tapa nostaa hintoja. Niin toimii markkinatalous.

Valitettavasti maataloustuotanto ei ole markkinataloutta. Se on enemmälti tukipolitiikkaa.

Ralf Nordström

Tammela